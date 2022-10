Gemeinsame Gesundheitsversorgung im Raum Südpfalz, Baden und Elsass: Das Projekt „Offre de soins (Bereitstellung von Pflege) Pamina Gesundheitsversorgung“ präsentiert Ergebnisse bei der Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Pamina-Region.

Das 2019 begonnene, von der Europäischen Union geförderte Projekt „Offre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung“ hat 22 deutsche und französische Partner wie Krankenhäuser, Krankenkassen und Landkreise vereint, um das medizinische Versorgungsangebot im Pamina-Raum zu entwickeln. Das Projekt verfolgte zwei Ziele: Im Bereich der Krankenhausmedizin ging es darum, die Unterzeichnung von Partnerschaftsvereinbarungen zwischen Krankenhäusern zu erreichen. So können inzwischen Menschen aus der gesamten Region zum Beispiel die Entbindungsstation in Krankenhaus Wissembourg (CHIL) nutzen, neurochirurgische Notfälle werden im Städtischen Klinikum Karlsruhe behandelt und das Krankenhaus Bad Bergzabern/Klinikum Landau-Südliche Weinstraße steht für konservative Orthopädie.

Grenzüberschreitendes Versorgungszentrum?

Im Bereich der ambulanten Medizin lag der Arbeitsschwerpunkt auf der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Versorgungszentrums im Pamina-Raum und der Festlegung der ersten Meilensteine auf dem Weg dorthin. Nach den Ergebnissen der Studie möchte der Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, Dietmar Seefeldt, wie auch sein Kollege aus dem Landkreis Karlsruhe, Christoph Schnaudigel, ein starkes politisches Signal für schnelle administrative und rechtliche Lösungen setzen: „Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, welche Ressourcen werden benötigt, wer zahlt was, wer erstattet die Pflege und in welcher Höhe?“ All dies seien Fragen, die man sich stellen müsse, um das Behandlungsangebot zu verbessern und grenzüberschreitende Lösungen zu finden.

Professor Uwe Spetzger, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Städtischen Klinikum Karlsruhe, bezeichnet die Entstehung eines grenzüberschreitenden Gesundheitsnetzwerks als Gewinn für die Bürger dies- und jenseits der Grenze: „Wir haben am Klinikum eine leistungsstarke Neurochirurgie, die allen Patienten im Umkreis von Karlsruhe zur Verfügung stehen soll. Dabei sind besonders Notfälle auf eine schnelle, hochspezialisierte Behandlung angewiesen. Dabei sollte in Zukunft weder der Rhein noch die französische Grenze ein Hindernis sein. Zu Beginn der Coronapandemie haben wir bewiesen, wie wichtig eine unbürokratische und schnelle Hilfe auch über die Landesgrenzen hinweg ist. Das medizinische Zusammenwachsen in dieser Region ist ein Mosaikstein im modernen Europa“.