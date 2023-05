Seit einigen Monaten schon gibt es die grenzüberschreitende Buslinie 231, die zwischen Rastatt und den Gemeinden Soufflenheim und Seltz im Elsass verkehrt. Wer sie selbst testen möchte, hat bei einem Fest entlang der Route die Gelegenheit.

In den sieben Gemeinden entlang der noch recht neuen Busroute ist für Sonntag, 14. Mai, ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie angekündigt. Mit dabei sind Spiele und Aktionen, Infoständen, Musik sowie badische und elsässische Spezialitäten. Das Fest beginnt um 11 Uhr auf dem Marktplatz im elsässischen Töpferdorf Soufflenheim, wo deutsche und französische Vertreter aus der Politik zunächst an einer Talkrunde teilnehmen.

Busfahrt beim Fest kostenfrei

An diesem Aktionstag können alle Busreisenden die grenzüberschreitende Linie 231 kostenfrei nutzen, wobei der Bus die Besucher von Station zu Station bringt. Der Bus verkehrt an diesem Tag mit einem Sonderfahrplan im Einstundentakt. Der Sonderfahrplan sowie alle Programmpunkte sind in einem Programmheft unter www.landkreis-rastatt.de zusammengefasst. Der Bus 231 fährt bereits seit dem 12. Dezember 2022 über die Grenze und verbindet dabei Rastatt mit Soufflenheim beziehungsweise Seltz. Je nach Linienast fährt er dabei Ottersdorf, Wintersdorf, Beinheim, Kesseldorf, Roppenheim, Roeschwoog und Rountzenheim beziehungsweise das Mercedes-Benz-Werk in Rastatt und das Outlet Center Roppenheim „The Style Outlets“ an.

Deutsch-französischer Flyer

Deutsche Fahrscheine gelten hierbei auch in Frankreich und umgekehrt. Detaillierte Informationen zu der Linie sind in einem deutsch-französischen Flyer zusammengefasst. Der Flyer kann auf der Homepage des KVV unter www.kvv.de abgerufen werden.