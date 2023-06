Fährfeste an den kommenden Wochenenden verbinden die französisch-deutsche Grenzregion entlang des Oberrheins.

Der Pamina-Rheinpark/Parc Rhénan, ein Zusammenschluss von 31 Kommunen und Gebietskörperschaften zwischen Strasbourg und Germersheim, will die Menschen links und rechts des Rheins auf verschiedenen Ebenen zusammenzuführen, damit sie ihre gemeinsame Geschichte sowie Kultur kennenlernen und grenzenlos miteinander feiern können. Gelegenheit dazu gibt es an den „Wochenenden der Begegnung und Mobilität am Rhein“. Am 24. und 25. Juni steht der Rheinübergang Drusenheim (F) und Rheinmünster-Greffern (D) im Mittelpunkt der Veranstaltung. Am 1. und 2. Juli folgt der Rheinübergang Neuburg – Rheinstetten/Neuburgweier. Ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene wird an diesen Wochenenden angeboten, unter anderem verschiedene Vorführungen durch Schüler und Kinder, Bootsübungen und –fahrten auf dem Rhein mit den Feuerwehren und der DLRG, Erläuterungen zum historischen Rheinlauf, kostenlose Museumsbesichtigungen zum Beispiel im Museum zur Siedlungsgeschichte im Pamina-Raum in Rheinstetten oder im Rheinaue-Museum in Neuburg, geführte Fahrradtouren und Exkursionen, musikalische Unterhaltung, verschiedene Infostände, Bewirtung und vieles mehr. Das detaillierte Programm liegt in den Rathäusern Rheinstetten und Neuburg aus.

Info

Die zweisprachige Broschüre kann auf der Internetseite www.pamina-rheinpark.org heruntergeladen oder auf Anfrage per Post zugesandt werden. Mehr Infos zum Veranstaltungsprogramm auch per E-Mail: info@pamina-rheinpark.org, oder Telefon +49 (0)7222 25509.