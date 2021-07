Bereits seit vergangenem Jahr ist in Bruchsal ein besorgniserregender Zuwachs von Graffiti-Farbschmierereien zu verzeichnen. Entsprechend der verwendeten Kürzel, sogenannten Tags, die beispielsweise an Gebäuden, Schildern, Stromkästen mittels Spraydosen und Permanent-Marker angebracht werden, könnten die Farbschmierereien unterschiedlichen Tätergruppierungen zuzuordnen sein.

Aktuell gelang es dem Polizeirevier Bruchsal, zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aus Bruchsal zu ermitteln, die seit diesem Frühjahr insbesondere Baudenkmäler des Bruchsaler Schlosses, am Belvedère, am Schönborngymnasium und in der alten Feuerwehrschule mit Farbschmierereien verunstalteten. Ebenso zeigt sich, dass das Duo für insgesamt weit über 200 Graffitis flächendeckend in der Bruchsaler Stadtmitte, der Obervorstadt, am Weiherberg, in der Südstadt sowie in Graben-Neudorf verantwortlich sein dürfte, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab.

Der Sachschaden sei im hohen fünfstelligen Bereich anzusiedeln – ein besonders hoher Sachschaden entstand an den Baudenkmälern im Schlossraum. Die historische Substanz muss durch aufwendige Restauration wieder hergestellt werden. Allein die Entfernung der Farbschmierereien am und um das Bruchsaler Schloss schlagen mit einem Schaden von über 30.000 Euro zu Buche.

Bereits zur Jahreswende gelang es der Ermittlungsgruppe einem 17-jährigen Sprayer nach über 100 Farbschmierereien in der Kernstadt Bruchsal sowie in Untergrombach das Handwerk zu legen. Ein weiterer jugendlicher Farbschmierer aus Bruchsal wurde zeitgleich wegen fünf solcher Taten in Untergrombach wegen Sachbeschädigung angezeigt. Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum zwei Nachwuchssprayer frühzeitig überführt werden, so dass deren Aktivitäten glücklicherweise im Anfangsstadium schon gestoppt werden konnten.