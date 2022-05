Es war eine kuriose Idee: Mit dem Image als „Baustellen-Stadt“ wollte Karlsruhe positiv punkten und die Folgen des Bau-Jahrzehnts zur Kombilösung – im positiven Sinne – besser vermarkten. Daraus wurde bekanntlich eher wenig. Der Fotograf Holger Tuttas war da einfallsreicher.

Tuttas erfand die „Baustellen-Karte“. Fünf bis sechs Jahre lang wurde es ein regelrechter Hype, den der Karlsruher Fotograph damit auslöste. Auf Querformat, gerade mal 21 Zentimeter breit, zeigte er sechs typische Plätze der Fächerstadt – geprägt von aufgerissenem Pflaster, umgeben von Bauzäunen. Die „best verkaufte Karlsruhe-Postkarte ever“, so ist überliefert, nannte diese einst eine Funktionärin des Karlsruher Einzelhandels. Über 30.000 Stück gingen über die Laden-Tische, verrät Tuttas. Dabei hat er ein riesiges Sortiment an Postkarten in seinem Fundus. Vor Jahren stieg er in die Produktion von Postkarten ein. Das Lager in seinem Atelier umfasst etwa hundert Motive. Die bis heute einzigartige Eingebung blieb aber die Baustellen-Karte. Diese schaffte es bis in die Süddeutsche, in die FAZ – oder auch in eine Live-Sendung von „Wetten dass…“. In der dm-Arena überreichte Ex-Boxchampion Regina Halmich dem damaligen Moderator Markus Lanz ein Exemplar. Auch der Oberbürgermeister ließ sich damit – vor eingerüstetem Rathaus – ablichten.

„Gruselfotos“

Holger Tuttas nennt die 2013 entstandene Foto-Serie für die Karte heute, im Rückblick, „Gruselfotos“. Noch im Verlauf des Frühjahrs, so verspricht er, sei eine Nachfolgekarte geplant: dieselben Plätze will er nochmals fotografieren, den Zustand vorher-nachher, gegenüberstellen. Den Übergang von „gruselig“ zu wunderschön und phantastisch, dokumentieren. Tuttas fotografiert seit seinem 16. Lebensjahr, lange Zeit auf analogem Weg – einst mit einer legendären Pentax. Dann kam die erste „Digi-Knipse.“ Vor etwa fünf Jahren leistete er sich eine große Canon.

Er gestaltet auch Tassen und Vesperbrettle: einige seiner Produkte werden auch vom Stadtmarketing vertrieben. Auf einer seiner verkauften Tassen stehen die badischen Dialektbegriffe „Muggebadscher“ und „forzdrogge“. Er möchte, so sagt er, die Leute mit Wortwitz und besonderen Foto-Kreationen erfreuen. Und visualisiert Karlsruhe besonders gern im Karten-Format Das solle vor allem Spaß machen, sagt er. „Meine Bilder sollen hübsche Ecken zeigen, ein wow-Effekt muss sich einstellen“. Bei einem ersten Nachfolgeprojekt der Baustellen-Karte – denselben Plätzen in Zeiten des Corona-Lockdowns – hat sich das allerdings nicht ganz so überzeugend eingestellt.

Zum Geschäftsprinzip gehört: Tuttas stellt den Buch- und Zeitschriftenläden eigene Karten-Ständer bereit – die „Karlsruhe Ständer“. Die Motive sind breit gestreut, und reichen vom untypischen Blick auf das Karlsruher Schloss, den Rhein bei Rappenwört, bis hin zur Aussicht vom Durlacher Turmberg und idyllischen Stimmungsbildern. Holger Tuttas eigentliches Metier, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient, sind aber eher Auftragsarbeiten: in der Produkt- und Architekturfotografie. Spezialisiert hat er sich auch auf großformatige Wald-Landschaften, die er im Internet unter „Wald-Bild“ bewirbt. Ganze Häuserfassaden hat er damit schon bestückt.

Liebeserklärungen an Heimat

Von den vielen kleinen Liebeserklärungen an seine Heimatstadt Karlsruhe will er dabei aber nicht lassen: Neben der Neuauflage der Baustellen-Karte, im Modus „vorher-nachher“, hat er die vergangenen Monate intensiv an seinen „MIBI’s“ gearbeitet – die er in einem Wort ausgeschrieben Mini-Bilder nennt. Ein Angebot, wie es dies auch in anderen Städten wie Stuttgart, Frankfurt oder Mainz gibt. Von „Neckarliebe“, wie die Serie in Stuttgart heißt, wollte er aber nichts wissen. S

eine Serie heißt schlicht „daheim in Karlsruhe“. 100 verschiedene Motive hat er inzwischen aufgelegt, im Format 13 mal 13 Zentimeter. Das reicht vom blühenden Botanischen Garten bis zum Kneipenschild „Moninger Kischte“. Und das ironisch illustrierte Ortsschild von Karlsruhe, mit Zusatzschild „Baustellenfahrzeuge frei“, darf da natürlich nicht fehlen.

Info

MIBI’s: „daheim in Karlsruhe“ unter www.fotos-karlsruhe.de.