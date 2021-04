Die Naturfotografie in ihrer ganzen Vielfalt gibt es wieder bei der Sonderausstellung „Glanzlichter 2020“ im Naturkundemuseum Karlsruhe am Friedrichsplatz zu sehen. Vom 9. Juli bis 6. September präsentiert das Museum die Siegerbilder des jährlich ausgeschriebenen internationalen Naturfotowettbewerbs „Glanzlichter der Naturfotografie“, der nun schon zum 22. Mal ausgerichtet wurde.

Statt einer offiziellen Eröffnung mit Besuchern am Mittwoch, 8. Juli, wird die Ausstellung erstmals live über Instagram mit einem kleinen Rundgang präsentiert.

Insgesamt wurden rund 17.000 Bildern von Naturfotografen aus aller Welt eingereicht. Die Jury bestand aus dem Naturfotografen Carsten Braun, dem CEWE-Projektmanager Bastian Freese sowie der Veranstalterin des Wettbewerbs und Naturfotografin Mara Fuhrmann. Die Jury hat in acht verschiedenen Kategorien die Sieger prämiert und die schönsten Naturfotos nach eigenen Angaben zur „größten Foto-Wanderausstellung in Deutschland“ zusammengestellt. Eine Auswahl ist nun in Karlsruhe mit den Gewinnern der Sonderpreise Fritz-Pölking-Award, den Gisela Pölking aussuchte, und einem Junior-Award zu sehen.

Nachwuchspreis für 14-Jährigen

„Glanzlichter-Naturfotograf 2020“ ist Markus Varesvuo aus Finnland mit dem Bild „Beuteflug“, das einen Seeadler beim Fischfang zeigt – genau in dem Augenblick, als der Vogel mit der Beute in den Fängen über das Wasser fliegt. Varesvuo fotografiert so lange er denken kann Vögel und machte 2004 sein Hobby zum Beruf. Er wurde Wildlife-Fotograf.

Nach Ansicht der Jury ist sein Foto nahezu perfekt, zu diesem Zeitpunkt stimmte alles: das Gegenlicht der untergehenden Sonne auf dem Gefieder des fliegenden Adlers, die Reflexionen im aufspritzenden Wasser und die Haltung des Tieres – Elemente, die dem eingefangenen Bild eine besondere Atmosphäre geben. Der „Glanzlichter-Nachwuchs-Naturfotograf 2020“ ist der 14-jährige Luca Lorenz aus Berlin. Sein Foto „Schönes Auge“ zeigt die Aufnahme eines Feldhasen aus nächster Nähe.

Das Foto gelang dem Jungen auf dem Weg zur Schule. Er hat oft seine Kamera dabei, um vor oder nach der Schule Wildtiere zu fotografieren. Für das Foto fuhr er einen Umweg und musste auch einen kleinen Fluss überqueren. Luca streifte an einer kleinen Wiese entlang, als auf einmal direkt vor ihm ein gut getarnter Feldhase saß und er begann, ihn zu fotografieren. Ob er noch pünktlich zur Schule kam, ist nicht überliefert.

Zu den Glanzlichter 2020 gibt es wieder einen Bildband mit den 87 Siegelbildern, der für 20 Euro im Museum oder online erworben werden kann.

