„Wir in den 80ern und 90ern! So war's im Südwesten“ heißt eine Sendung des SWR mit persönlichen Erinnerungen an die 1980er und 1990er Jahre. Zu sehen ist sie am 27. Dezember und 6. Januar, jeweils um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen . Mit dabei ist auch Monique Koller aus Karlsruhe. Im Jahr 1995 ist sie gerade mal 16 Jahre alt, als sie in einer Disco in ihrer Heimatstadt angesprochen wird, ob sie sich vorstellen könnte als Model zu arbeiten. Aus Neugier geht sie zu „Gesicht 95“ und wird in ihrer Region auch ausgewählt. Dieses „Abenteuer“ prägt ihr ganzes weiteres Leben. Der Rapper Toyin Tayler, heute Trooper Da Don engagiert sich an der Grund- und Hauptschule Rheinstetten gegen den wachsenden Rassismus Anfang der 90er Jahre. Er rappt in einem Schulprojekt-Video gegen die rechten Tendenzen in ganz Deutschland.