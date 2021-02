Der langjährige Direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein, Gerd Hager, ist für die Dauer von fünf Jahren von der Leibniz-Gemeinschaft in deren Forum Planungsrecht der Akademie für Raumentwicklung berufen worden. Die Leibniz-Gemeinschaft ist eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Vereinigungen in Deutschland, in der außeruniversitäre Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenarbeiten. Das Forum Planungsrecht erarbeitet unter anderem Vorschläge für die Zukunft der Raumordnung und Planung in der Bundesrepublik. Hager will dort nun seine jahrzehntelangen Erfahrungen auf diesem Gebiet einbringen.