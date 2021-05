Auch die Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) muss zum TÜV. Sozusagen, denn die turnusmäßige Großinspektion steht an. Diese ist schon unter normalen Umständen eine höchst sportliche Angelegenheit. In Pandemiezeiten wird sie zur echten Herausforderung,

Denn die Inspektion bedeutet, dass einer von zwei Werksteilen der Raffinerie für einige Wochen keine Mineralölprodukte liefern wird. Tatsächlich gleicht die MiRO in solchen Zeiten eher einem Ameisenhaufen. Zu den rund 1.000 Beschäftigten aus dem eigenen Haus, gesellen sich dann noch bis zu 5.000 zusätzliche Arbeitskräfte von Fremd-Firmen, die die Anlagenteile prüfen und auf den neuesten technischen Stand bringen sollen.

Kosten von rund 300 Millionen Euro

Insgesamt sind laut Geschäftsführer Markus Scheib beim diesjährigen Stillstand für Arbeiten und Neuinvestitionen Kosten von rund 300 Millionen Euro eingeplant. Am 19. Februar wird es richtig ernst. An diesem Tag beginnt im Werkteil 1 der eigentliche Stillstand, der dann bis zum 3. April dauern soll. Bis zum 13. April soll die Anlage anschließend wieder auf Volllast hochgefahren werden. Doch die Vorarbeiten haben längst begonnen. Seit dieser Woche werden die ersten Anlagenteile herunter gefahren, Planung und Qualitätskontrollen, die Prüfung von Werkzeugen und Equipment der beauftragten Firmen, laufen hingegen schon seit Monaten, in Teilbereichen sogar Jahren. Die Qualität der Arbeiten und des eingesetzten Materials muss in allen Bereichen stimmen, damit der eng durchgetaktete Zeitplan eingehalten werden kann und es anschließend keine bösen Überraschungen gibt. Bereits jetzt sind laut Co-Geschäftsführer Axel Roth rund 460.000 Arbeitsstunden abgeleistet, rund zwei Millionen Arbeitsstunden sollen nun noch hinzu kommen. Viele Anlagen sind bereits eingerüstet und das Equipment ist schon aufgebaut.

Auch die Container für die Beschäftigten der Fremdfirmen sind schon aufgestellt. Insgesamt 44 Anlagen sollen abgeschaltet werden und fünf Großprojekte will man umsetzen. So sollen unter anderem 29 Wärmetauscher, 38 Behälter und Reaktoren, 13 Kolonnen sowie fünf Großmaschinen erneuert werden. „Nebenbei“ werden auch knapp 1.000 Sicherheitsventile überprüft und instandgesetzt.

„Wir können Stillstand“, sagt Roth mit Blick auf die Vergangenheit, doch der „Event 2021“, wie das Projekt intern heißt, bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Neben der technischen Professionalität müssen in diesem Jahr auch die Herausforderungen einer Pandemie gemeistert werden. Das beginnt schon an den Eingängen. Tor 1 hat einen weiteren Zugang erhalten, erstmals wird zudem ein zusätzlicher Parkplatz am Tor 2 geöffnet und wie üblich ist auch das Werktor 3 wieder in Betrieb. Am Werktor 1 ist außerdem ein Corona-Testzentrum eingerichtet, denn niemand kommt ungetestet auf das Gelände. Die Einhaltung der Hygienerichtlinien auf dem gesamten Gelände wird engmaschig von Hygiene-Scouts kontrolliert, Kantinenzelte, Unterkünfte, Sanitäranlagen, Besprechungsräume und Raucherunterstände – alles musste großzügiger ausgelegt werden. Bisher konnten dank der Corona-Maßnahmen in der MiRO größere Ausbrüche vermieden werden. Bis Anfang Februar wurden 23 eigene und 53 Mitarbeiter von Fremdfirmen positiv getestet und in Quarantäne geschickt. Aktuell sei niemand mehr aus der eigenen Belegschaft krank, bei Mitarbeitern von Fremdfirmen wird von rund 20 akuten Fällen ausgegangen.

Niemand kommt ohne Corona-Test aufs Gelände

„Wir machen da nichts anderes als die Gesundheitsämter“, ist der für Projekte und Instandhaltung zuständige Marc Breitling zuversichtlich, unkontrollierte Corona-Ausbrüche vermeiden zu können. Dass sich Mitarbeiter infizieren sei natürlich nie komplett auszuschließen, für solche Fälle werde deshalb von den beauftragten auch Firmen Ersatz-Personal vorgehalten. „Bei absoluten Spezialisten ist so etwas natürlich schwer umsetzbar“, könne man laut Scheib letztlich nur hoffen, dass in den zeitkritischen Bereichen alles glatt läuft, denn jede Verzögerung im eng getakteten Zeitplan ist mit spürbar höheren Kosten verbunden. Aber das war auch schon in der Vergangenheit so und wurde stets gemeistert.

Das Ab- und wieder Hochfahren der verschiedenen Anlagenteile dürfte übrigens wieder für verstärkte, weithin sichtbare Fackeltätigkeiten sorgen. „Wir tun alles, um die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten, ganz ohne Fackel wird es nicht gehen“, so Roth.

Info