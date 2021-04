Die Deutsche Erdwärme (DEW) mit Sitz in Karlsruhe verfolgt ihre Planung, mehrere Geothermie-Kraftwerke am Oberrheingraben zu bauen, weiter. So soll in Waghäusel bis zum Jahre 2025 ein solches Erdwärme-Kraftwerk entstehen, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte.

Neben der 22.000-Einwohner Kommune Waghäusel plant das Unternehmen drei weitere Anlagen in Graben-Neudorf, Dettenheim und Karlsruhe-Neureut, wie DEW-Pressesprecher Ron Zippelius auf Anfrage mitteilte. Der kürzlich erfolgten Meldung, dass die DEW in Deutschland 40 Anlagen in Betrieb und 30 weitere in Planung hätte, lag eine missverständliche Aussage zugrunde. Richtig ist, dass deutschlandweit 40 Anlagen, allerdings nicht von der DEW geplant oder gebaut, in Betrieb sind.

In Oberhausen-Rheinhausen wurden zwar Messungen durchgeführt, doch aufgrund der dünnen Datenlage bezüglich der Geologie wird dieser Projektstandort nicht infrage kommen, heißt es aus Karlsruhe. Die im kürzlich veröffentlichten RHEINPFALZ-Artikel genannten 33 Gigawatt (33.000 Megawatt) Strom, die die Anlage in Waghäusel jährlich ins Netz einspeisen soll, sind richtig. Die thermische Leistung liegt bei 40 MW netto, die elektrische Leistung bei 4 MW. Auch die Aussage, dass rund 10.000 Haushalte mit Strom und Wärme versorgt werden und durch diese nachhaltige Energie pro Jahr mehr als 27 Millionen Liter Heizöl eingespart werden könnten, beruht auf Firmenangaben des Wissenschaftlers Dr. Herbert Pohl, Firmengründer und Geschäftsführer. Diese Angaben sind Schätzungen, wie auch die 8.000 Volllaststunden im Jahr. „Natürlich muss die Wärme auch abgenommen werden. Mit genauen Betriebszahlen können wir erst aufwarten, wenn die Anlage läuft“, so Zippelius.

In Waghäusel, vornehmlich im Stadtteil Wiesental, regte sich jüngst Widerstand gegen das geplante Tiefengeothermieprojekt. Konkret gegen die Beschlussvorlage im Gemeinderat, ein Stadtgrundstück unmittelbar an die Wohnbebauung für diesen Zweck zu verkaufen. Zudem wird eine unzureichende Informationspolitik bemängelt. Dabei wird hervorgehoben, dass von einem „Projekt Erdwärme“ gesprochen werde, um potentielle Gefahren zu verniedlichen.