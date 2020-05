Zoodirektor Matthias Reinschmidt sprach von einem „geordneten Ansturm“ und strahlte mit der Sonne um die Wette. Seit Mittwoch dürfen zumindest Jahreskartenbesitzer wieder den Karlsruher Stadtgarten und Zoo besuchen

Schon eine Viertelstunde vor Öffnung der Tore hatte sich morgens eine Schlange vor der Kasse gebildet. Alle mit gebührendem Sicherheitsabstand, wie Reinschmidt höchst zufrieden feststellen konnte. Auch im Tagesverlauf, an dem rund 1.800 Menschen die Gelegenheit zum Zoobesuch nutzten, lief alles sehr diszipliniert ab.

Die Menschen seien inzwischen offensichtlich darin geschult, Abstand zu halten. Selbst an den Gehegen der Publikumslieblinge – Seelöwen, Elefanten, Flusspferde – kam es zu keinem Gedränge. Das ist deshalb so wichtig, weil die Disziplin der Besucher die Chancen auf weitere Lockerungen erhöht. Fünf Stufen zurück zum Normalbetrieb sind geplant, Stufe eins scheint geglückt. Maximal 2000 Menschen dürfen derzeit gleichzeitig auf dem Gelände sein, am ersten Tag blieb man noch deutlich unter dieser Marke.

Wohl auch, weil sich die neue Regelung erst noch einspielen muss und das Internet vor allem für ältere Besucher seine Tücken hat. Für die kommenden Tage sei die Zahl der Online-Reservierungen aber schon angestiegen, heißt es aus dem Zoo, und vor allem am Wochenende dürfte ohne Reservierung nichts gehen. Die Reservierungsgebühr von einem Euro pro Ticket bekommt man übrigens später an der Kasse wieder zurück und an Tagen mit weniger Andrang werden wahrscheinlich auch Jahreskartenbesitzer ohne Reservierung eingelassen. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht.

Im Netz

https://zoo-karlsruhe.ticketfritz.de.