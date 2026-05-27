Anfang Juni beginnt der Karlsruher Genuss-Sommer. In ausgewählten Restaurants in der Stadt und der Region gibt es dann einen exklusiven Preis für Schlemmer.

Im Sommer soll sich Karlsruhe erneut in ein Mekka für Genießer verwandeln. Vom 5. Juni bis zum 30. September können Gäste in ausgewählten Restaurants ein exklusives Drei-Gänge-Menü für zwei Personen zum einheitlichen Preis von 99 Euro wählen. Der „Karlsruher Genuss-Sommer“ soll saisonale Küche, kreative Menüs und die besondere Atmosphäre lauer Sommerabende vereinen.

Das Format erlebte im vergangenen Jahr seine Premiere. Die Resonanz war laut der organisierenden Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) groß. Viele der teilnehmenden Restaurants hätten innerhalb einer Woche über 70 Buchungen erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegen des großen Erfolges ist die Anzahl der Gasthäuser sogar gestiegen: In diesem Jahr beteiligen sich auch Restaurants aus dem Karlsruher Umland.

Auch die Gastronomen zeigten sich angetan von der letztjährigen Premiere. Aktionen wie der Genuss-Sommer seien wichtig, denn sie schafften Aufmerksamkeit und stärkten die individuelle Gastronomieszene vor Ort, so die Meinung. Ob gehobene Küche, kreative Food-Trends oder traditionelle Gasthauskultur – die teilnehmenden Restaurants wollen zeigen, was Karlsruhe und seine Region kulinarisch zu bieten hat. Mit Menüs, die saisonal und mit Liebe zum Detail zusammengestellt sind. Gäste sollen so eine geschmackvolle Reise erleben können: von klassisch-regionaler Küche mit mediterranem Einfluss über Casual Fine Dining, thailändische Spezialitäten oder italienische Köstlichkeiten bis hin zu badisch-traditionellen Kreationen.

Kontakt

Informationen zu teilnehmenden Restaurants und Reservierung unter der Internet-Adresse www.karlsruhe-erleben.de/genuss-sommer. Gäste sollten bei der Reservierung das Stichwort „Genuss-Sommer“ angeben. Das Kontingent ist begrenzt.