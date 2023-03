Mit ihrer neu eröffneten Lernwerkstatt hat die Badische Landesbibliothek nach der bisher schon bestehenden Teaching Library eine spannende weitere Informations- und Kompetenzplattform eröffnet.

Das Motto gibt die Richtung vor: „gemeinsam.flexibel.kreativ“. Die für Wissensvermittlung bisher zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten wurden stark erweitert. Bei den künftigen Lernangeboten setze man, so die leitende Bibliotheksdirektorin Julia Freifrau Hiller von Gaertringen, in Zusammenarbeit mit rund 20 Kooperationspartnern von der VHS über den filmboard e.V. bis zum Landesmuseum „deutlich auf Breite“. So soll der bisherige inhaltliche Schwerpunkt „wissenschaftliches Arbeiten“ alltags- und berufsnah mit dem Bereich „Zukunftskompetenzen“ verknüpft werden und das Programm zusammen mit den Nutzern stetig weiterentwickelt werden.

Offen für alle

Man brauche ja heute, so die Direktorin weiter, ein viel breiteres Wissen und viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ausarbeitungen, Präsentationen und vieles mehr. Zentraler Raum ist eine flexibel möblierte Lernlandschaft mit hybrider, analoger und analoger Technik, die von einzelnen Interessenten und Arbeitsgruppen frei genutzt werden kann. Zur zusätzlich vorgehaltenen Medientechnik gehören unter anderem Touch Displays für Präsentationen. Und das Media Studio im Lesesaal kann kostenfrei reserviert werden. So stehen auch zwei Videoschnittplätze, eine hochwertige Kamera und ein Beleuchtungssystem zur Verfügung. Die Zielgruppen der Lernwerkstatt sind Schülerinnen, Schüler und Studierende, aber auch an beruflicher Bildung oder entsprechenden Freizeitaktivitäten Interessierte. Ihnen allen werden Einblicke und Gestaltungsmöglichkeiten in den Themenbereichen Medienpraxis, Video- und Bildproduktion, Film, Future Skills, Design Thinking, bewegungsorientiertes Lernen und Unterstützung bei wissenschaftlichen Arbeiten geboten. Ohne die kräftige Unterstützung des Landes Baden-Württemberg bei der Finanzierung und der baulichen Umsetzung wäre man nicht in der Lage gewesen, das Projekt zu verwirklichen, verdeutlicht der stellvertretende Bibliotheksdirektor Volker Wittenauer. Die exakten Kosten liegen indes noch nicht vor.

Info und Programm

Das Programm rund um die Eröffnung der neuen Lernwerkstatt und in den kommenden Wochen ist im Internet unter der Adresse www.blb-karlsruhe.de/kalender einsehbar.

