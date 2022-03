Mit der Aktion „Gelbe Karte für Falschparker!“ fordert die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen die Nutzer von E-Scootern zu mehr Rücksichtnahme auf. Im Weg stehende oder liegende Roller werden mit einer gelben Hängekarte markiert. Für die Gruppe sind die E-Roller schon längst zum großes Problem geworden.

Nein, an diese Folgen hatte die kommunale Behindertenbeauftragte Ulrike Wernert nicht gedacht, als sie zum ersten Mal von auch in Karlsruhe rollenden E-Scootern gehörte hatte: „Das kam erst mit der eigenen Erfahrung. Man ist in der Stadt unterwegs und plötzlich steht oder liegt einem so ein Roller im Weg. Und dann wurden es auch immer mehr“, sagt die 55-jährige Rheinstettenerin, die selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist.

2500 gelbe Papphänger für mehr Aufmerksamkeit

Gemeinsam mit Vertretern und Mitgliedern des Beirats für Menschen mit Behinderung startet Wernert nun die Aktion „Gelbe Karte für Falschparker!“ Es wird damit eine Aktion des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins aufgenommen, der dies vor einem halben Jahr in Berlin eingeführt hat. Mit 2500 Gelben Pappaufhängern werden die Karlsruher nun in den kommenden Wochen nachziehen.

Fündig zu werden ist nicht schwer und so stößt die Gruppe vor einem Discounter in der Waldstraße gleich auf drei Roller, die Passanten buchstäblich in den Weg gestellt wurden. Dabei wäre der Ort breit genug, um Roller und Fahrräder so aufzustellen, dass der Gehweg frei bleibt. Wernert und die blinde Beate von Malottki demonstrieren nun, wie schwer das Vorbeikommen und bloße Erkennen der Gefahrenstelle ist.

In Bremen sei ein blinder Mann über einen E-Roller gestürzt und habe sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen, sagt Malottki. Für die kommenden Wochen befürchtet sie Schlimmes: „Es werden demnächst wieder noch mehr Roller werden, denn mit dem schönen Wetter beginnt die Saison ja erst.“ Der Beiratsvorsitzende Artur Budnik sagt, dass man gemeinsam mit Frau Wernert an dem Thema dran sei. So habe der Behindertenbeirat im November 2019 zusammen mit der SPD bereits einen Antrag im Gemeinderat gestellt, dafür zu sorgen, dass E-Scooter nicht mehr auf dem Gehweg herumstehen oder –liegen könnten. Auch mit dem Ordnungsamt sowie den Anbietern stünde man in Kontakt.

Mit den Hängern wolle man nun auch für die Bürger sichtbar in der Stadt die notwendige Aufmerksamkeit und Sensibilisierung erreichen. Budnik möchte den Nutzern noch nicht einmal Absicht unterstellen: „Das geschieht oft unbewusst. Letztes Jahr hat mich auf dem Gehweg eine jungen Dame mit ihrem Roller überholt und diesen mit dem Absteigen mir in den Weg gestellt. Sie hat sich auf mein Ansprechen hin aber sofort entschuldigt. Das war für mich die Initialzündung, dass viele Menschen einfach nicht darüber nachdenken.“

Wenig später kommt eine ältere Dame und stellt zusätzlich zu den bereits den Weg versperrenden Rollern auch noch ihr Fahrrad dazu. Auf eine höfliche Ansprache meint sie zwar zunächst, dass die Roller ja noch schlechter dastünden, korrigiert sich aber nach einem kurzen Moment des Innehaltens selbst: „Sie haben ja Reht. Ich sehe es ein und mache es jetzt anders.“ So einfach ist es nicht immer. Selbst Wernert wird als Rollstuhlfahrerin schon einmal robust angegangen, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Rücksichtslosigkeit anzusprechen wagt. „Aber das ignoriere ich dann“, sagt sie ruhig. Die Aktion mit den gelben Hängern könne man aber auch problemlos auf Fahrräder und Autos ausweiten, weist sie auf ein mögliches Ausweiten der Aktion hin: „Die fehlende Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung spürt man überall.“

Der E-Roller hat seine Unschuld längst verloren

Artur Budnik jedenfalls hat klare Erwartungen. So fordern er und der Beirat ein notwendiges Sondernutzungsrecht, mit dem es mehr Sanktionsmöglichkeiten gegen Anbieter und Nutzer geben würde. Budnik: „Davor scheut die Verwaltung noch immer zurück, weil das Durchsetzen mit Kosten verbunden wäre.“ Zudem sollte E-Scooter in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen sowie in Innenstädten auf für sie ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden dürfen. Für Artur Budnik und seine Mitstreiter hat der E-Roller jedenfalls seine Unschuld längst verloren. Er ersetze weder den Autoverkehr und sei doch mehr als ein Spaßmobil. Dazu schränke er die Mobilität anderer ein und erweise sich durch den notwendig häufigen Austausch seiner Akkus auch noch als umweltschädlich. „Dennoch habe ich noch immer den Eindruck, dass wir von der Stadt noch zu wenig gehört werden“, ist Artur Budnik enttäuscht. Und es ist herauszuhören, dass er viel lieber als die Gelbe Karte eine rote ziehen würde.