Vor 25 Jahren feierten Badener und Elsässer den 100. Geburtstag ihrer Rheinbrücke, die Beinheim mit dem Rastatter Ortsteil Wintersdorf verbindet. Das 125-jährige Jubiläum, das am Sonntag, 13. September, von 10 bis 17 Uhr gefeiert wird, muss Corona bedingt wesentlich kleiner ausfallen und wird nicht als großes Event in die Geschichtsbücher eingehen, jedoch als Tag der Erinnerung und der Begegnung in einem ganz besonderen Krisenjahr.

Unter der Federführung von Kreisarchivar und Historiker Martin Walter wurde die 125-jährige Geschichte der „Pont de Beinheim“ oder „Wintersdorfer Brücke“