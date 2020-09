In aller Bescheidenheit, aber mit viel Herz und Verstand feierten Deutsche und Franzosen den 125. Geburtstag ihrer Rheinbrücke – der „Pont de Beinheim“ oder „Wintersdorfer Brücke“. Auch wenn es aufgrund der Corona-Pandemie kein rauschendes Fest war, so nutzten doch viele Radfahrer und Fußgänger die autofreie Rheinbrücke an diesem Tag.

Vieles hat das Geburtstagskind in den vergangenen 125 Jahren schon erleben müssen. Zweimal wurde sie abgerissen, zweimal wieder aufgebaut und nun aktuell auch das keine Grenzen kennende Virus. So durften aufgrund der Corona bedingten Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen nur jeweils maximal 500 Menschen auf der Brücke verweilen. An den Eingangskontrollen auf beiden Seiten, die über Funk miteinander kommunizierten, wurde jede Person registriert und zum Tragen eines Mundschutzes aufgefordert.

Zeichen der Verständigung

Diese mussten ebenso die geladenen Regionalpolitiker der umliegenden rechts- und linksrheinischen Gemeinden einhalten, denn aufgrund Corona waren nur 30 Personen zur offiziellen Einladungsfeier zulässig. Umso mehr bekräftigten die Bürgermeister und politischen Vertreter ihre Verbundenheit, die sich auch in Zeiten von Corona zeige. Sie alle wollten ein Zeichen der Verständigung, des Miteinanders und des gegenseitigen Unterstützens setzen. Ihr Appell: die Grenzen sollten nie wieder geschlossen werden. „Wir sind ein gemeinsames europäisches Volk und die Brücke ist unser Treffpunkt“, sagte Remi Bertrand, Präsident des Eurodistrict Pamina.

Die Machbarkeitsstudie für die künftige Rad- und Fußbrücke Beinheim-Wintersdorf sei auf einem guten Weg, die für eine Reaktivierung des Schienenverkehrs sollte Anfang 2021 beginnen, so Bertrand. Erster Landesbeamter Jörg Peter, in Vertretung von Landrat Toni Huber, drückte seine Hoffnung aus, dass das 125-jährige Jubiläum Startschuss für den Ausbau der Grenzübergänge sei, damit noch mehr Menschen aus Frankreich und Deutschland zusammenkommen könnten.

Weitere Grußworte überbrachten Frederic Bierry, Präsident des Generalrates Bas-Rhin, der Rastatter Bürgermeister Arne Pfirrmann, Camille Scheydecker, Vorsitzender des Pamina-Rheinpark, der Iffezheimer Bürgermeister Christian Schmid, der Beinheimer Bürgermeister Bernard Hentsch sowie die Wintersdorfer Ortsvorsteherin Daniela Schneider. Drei Gemeinden – Iffezheim, Wintersdorf und Beinheim – teilen sich die Rheinbrücke, weshalb ihre Vertreter in der Brückenmitte eine Jubiläumstafel enthüllten.

Wanderausstellung eröffnet

Eröffnet wurde gleichzeitig die Wanderausstellung „125 Jahre Rheinbrücke Wintersdorf“, die von Kreisarchivar Martin Walter erarbeitet wurde. Anhand zehn deutsch-französischen Ausstellungstafeln werden die Betrachter durch die wechselvolle Geschichte der Brücke geführt. Am Sonntag stieß die Ausstellung, die bis Ende des Jahres abwechselnd in den Rathäusern rechts und links des Rheins zu sehen ist, auf große Resonanz. Gut angenommen wurden die Infostände an den beiden Brückenenden, die über viele touristische Entwicklungen Auskunft gaben.

„Die Brücke hat eine brutale Geschichte hinter sich. Sie als Verkehrsverbindung zu nutzen, das wäre heute noch ein Traum“, sagte Norbert Künstle, der gemeinsam mit Heinz Walz über den Rhein geradelt war. „Im Zuge der Europäisierung wäre es eine gute Querverbindung“, so Walz, der sich freute, dass das Brückenfest trotz Corona stattgefunden hat. Dies fanden auch Stéphanie und Manuel Vollmer aus Roeschwoog, die täglich die Brücke benutzen und vor einigen Jahren ihre Hochzeitsfotos auf ihr gemacht haben.