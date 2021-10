Auf der Strecke zwischen Ettlingen und Karlsruhe werden ab dem 29. Oktober, 22 Uhr bis Montag, 8. November, 4 Uhr umfangreiche Bauarbeiten in verschiedenen Bereichen durchgeführt, teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit. Die AVG-Stadtbahnlinien S1 und S11 sind in diesem Zeitraum auf dem genannten Abschnitt unterbrochen und werden durch Busse ersetzt. Das macht einen geänderten Routenverlauf in Karlsruhe erforderlich. Während des genannten Zeitraums verkehren die Linien S1 und S11 von Hochstetten kommend wie gewohnt bis zur Haltestelle Karlsruhe Rüppurrer Tor. Ab dort werden die Züge umgeleitet und fahren über die Haltestellen Konzerthaus und Kolpingplatz zum Karlsruher Hauptbahnhof und enden dort. Ab dem Karlsruher Hauptbahnhof verkehren Ersatzbusse zum Ettlinger Stadtbahnhof. Dort können die Fahrgäste wieder zur Weiterfahrt in die Stadtbahnen in Richtung Bad Herrenalb und Ittersbach umsteigen. Zwischen dem Ettlinger Stadtbahnhof und Bad Herrenalb beziehungsweise zwischen dem Ettlinger Stadtbahnhof und Ittersbach pendeln die AVG-Stadtbahnen zu ihren gewohnten Zeiten. Die Stadtbahnlinien S1 und S11 verkehren vom Karlsruher Hauptbahnhof auf ihrem gewöhnten Fahrweg über Tivoli in Richtung Hochstetten. Zu den morgendlichen Eilzügen: Die morgendlichen Eilzüge der Linie S1 ab Hochstetten verkehren auf ihrem gewohnten Fahrweg bis zum Karlsruher Hauptbahnhof und anschließend weiter als Linie E über die Haltestellen ZKM und Kühler Krug zum Rheinhafen.