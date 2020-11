Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am späten Sonntag eine 51-jährige Fußgängerin, als sie von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Sophienstraße. Vor ihm war zunächst ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. An der Kreuzung zur Rheinhold-Frank-Straße fuhr dieses geradeaus, während der Mann nach links in Richtung Kriegsstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar die Fußgängerin, die zeitgleich die Reinhold-Frank-Straße überqueren wollte. Laut Zeugen war die für sie geltende Fußgängerampel rot. Die Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährliche verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.