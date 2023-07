Die meisten Pfälzerinnen und Pfälzer kennen vom Mehliskopf vor allem die Skipiste. Wenn Schnee liegt, ist auf dem Hang mit Lift, Gastronomie und Skischule regelmäßig die Hölle los. Doch auch im Sommer kann man auf dem Areal einen Ausflugstag gestalten.

Gut eine Stunde Autofahrt von der Pfalz entfernt, liegt das Freizeitzentrum Mehliskopf auf den Schwarzwaldhöhen. Wer mehr Action sucht, als eine Wanderung durch den Schwarzwald bieten kann, findet hier eine Sommerrodelbahn. Für Kinder an drei Jahren und Erwachsene geht es zunächst in dem Bob gemächlich nach oben. Die Blicke schweifen über die umliegende Natur, während die Spannung steigt. Dann beginnt der Fahrspaß über eine 1300 Meter lange Bahn, die mit Kurven, Tunnel und einem Kreisel aufwartet. Da die Fahrer das Tempo selbst regulieren können, geht es mit kleinen Kindern eher gemächlich bergab. Wer es dagegen abenteuerlicher mag, kann bis zu 40 km/h erreichen.

Hoch in den Baumwipfeln

Eine Besonderheit ist die VR-Brille, die man während der Fahrt aufsetzen kann und anstatt durch die reale Schwarzwaldkulisse durch eine künstliche Welt fährt. Dann muss man allerdings zu zweit im Bob der Rodelbahn sitzen. Auch mit einem speziellen Dreirad kann man den Hügel hinunter flitzen. Die so genannten Bullcarts werden mit dem Lift, den Wintersportler als Skilift kennen, hinauf gezogen, bevor es dann rund 500 Meter den Hang hinab geht.

Bis zu 14 Meter geht es im Klettergarten in die Höhe. Foto: bja

Wem das zu flott ist, findet ein paar Meter weiter im Wald, einen Klettergarten. Dort geht es nach einer Einführung durch das Fachpersonal in die Höhe. Gleichgewicht, Kraft und Mut brauchen Ausflügler schon, um im Klettergarten voran zu kommen. Beim balancieren über Wackelbrücken und dem hangeln an Seilen gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu überwinden. Bis zu 14 Meter in die Höhe geht es so durch die Baumwipfel – natürlich gut gesichert.

Info

Ein Erwachsener zahlt für den Klettergarten 26 Euro für drei Stunden. Eine Fahrt in der Bobbahn kostet 4,50 Euro für einen Erwachsenen und 3,50 Euro für Kinder von drei bis zehn. Für die VR-Brille kommen fünf Euro dazu. Eine Fahrt mit dem Downhill-Cart liegt bei fünf Euro. Die Öffnungszeiten variieren je nach Wetterlage. Bitte aktuell abfragen unter www.mehliskopf.de