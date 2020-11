Ein 31-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei in einem Parkhaus festgenommen. Er hatte zuvor eine Passantin mit einem Küchenmesser bedroht. Die Geschädigte hatte den Mann sehr gut beschrieben, sodass Beamte ihn schnell festnehmen konnten. Er befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand und war in den vergangenen Tagen bereits mehrfach aufgefallen.