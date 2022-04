Die Erdbeerpflanzen stehen in der Region laut der Erzeuger gut da - dank Folientunnel, Vliesabdeckungen und Frostschutzbewässerung. Noch im April wird es die ersten heimischen Früchte zu kaufen geben. Für einen höheren Preis als im Jahr zuvor.

Die Verbraucher können sich dank des so genannten „geschützten Anbaus“ auf einen baldigen Start der Erdbeersaison freuen. Laut Verband sind die heimischen roten Früchtchen ab Mitte/Ende April und dann bis Juli zu haben. Auch genügend Erntehelfer gibt es, wie Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) versichert.

„Zugedeckt sind die Erdbeerpflanzen in den Tunneln gut durch die kalten Nächte gekommen. Die kühleren und dunkleren Tage haben das Wachstum zwar etwas ausgebremst, aber wir haben keinen Zeitverzug dadurch. Ab dem 20./22. April rechnen wir mit der Erdbeerernte“, so Christof Steegmüller, Erdbeeranbauberater in Baden-Württemberg und in der Pfalz.

Gute Nachfrage erwartet

Das Marktvolumen für Erdbeeren in Deutschland ist laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in der Pandemiezeit auf 287.000 Tonnen gewachsen. Dabei ist die Inlandsproduktion von 152.000 Tonnen (2020) auf 165.000 Tonnen Erdbeeren gestiegen. Die Netto-Importe sind von 126.000 auf 122.000 Tonnen gesunken, was unter anderem an der Schlechtwetterphase in Südeuropa lag. Damit ist der Selbstversorgungsgrad bei Erdbeeren, also Früchte die in Deutschland produziert und verzehrt werden, von 55 auf 57 Prozent gestiegen.

Die Saisonalität konnte bei Erdbeeren erhalten werden: 79 Prozent der Haushalte kauften 2021 Erdbeeren in der Hauptsaison von April bis Juli. 2021 hat ein Haushalt durchschnittlich 4,2 Kilo Erdbeeren gekauft, etwas weniger als im Jahr zuvor. Dies sei laut Verband vor allem auf den verregneten Sommer mit abruptem Ende der Hauptsaison zurückzuführen. Durch den Anstieg der Produktionskosten sind 2022 auch bei den Erdbeeren etwas höhere Preise zu erwarten.

Tipps rund um die Beere

Erdbeeren sind wortwörtlich sensible Früchtchen. Da sie leicht zerdrückt werden können, sollten sie im Einkaufskorb obenauf transportiert und keiner großen Hitze, beispielsweise im aufgeheizten Auto, ausgesetzt werden.

Auch beim Waschen ist Vorsicht geboten, denn die Erdbeeren verlieren rasch an Aroma, wenn sie einem starken Wasserstrahl oder einem langen Wasserbad ausgesetzt sind. Am besten wäscht man Erdbeeren vorsichtig kurz in einer Schüssel. Die Kelchblätter sollten zuletzt entfernt werden, wie der VSSE den Verbrauchern rät.