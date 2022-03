Der milde Winter und die sonnige Phase in der ersten Märzhälfte führen zu einem frühen Start der Spargelsaison 2022. Aktuell erwarten Spargelanbauer bereits Ende März nennenswertere Mengen des Edelgemüses. Doch müssen Verbrauche auch in dieser Saison aufgrund der starken Kostensteigerungen mit höheren Preisen rechnen.

„Der extreme Preisanstieg bei Rohstoffen und Produktionsmitteln sowie die hohen Lohnkostensteigerungen sind eine große Herausforderung für die Branche. Viele Anpassungen zur Kostenreduktion, beispielsweise durch Mechanisierung, wurden bereits vorgenommen. Auch die Qualitäten und Erträge der Sorten sind auf einem sehr hohen Niveau. Es wird also sehr guten Spargel schon vor Ostern geben, aber zu einem etwas höheren Preis“, betont Simon Schumacher, Vorstandsvorsitzender des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.

Auch die Spargelbranche ist von den extrem steigenden Preisen bei Rohstoffen und Produktionsmitteln sowie Lohnsteigerungen und Mehrausgaben für Infektionsschutz stark betroffen, so dass die Preise für die Spargelstangen auch in dieser Saison angehoben werden müssen.

Michael Koch, Bereichsleiter Gartenbau und Spargelmarkt-Experte der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) schätzt die anstehende Spargelsaison folgendermaßen ein: „Die unsicheren Zeiten und starke Preissteigerungen beunruhigen die Konsumenten. Dennoch sind die Bedingungen für den Start der Spargelsaison gut: Die Lust auf Frühlingsprodukte ist spürbar im Markt vorhanden. Die Folienabdeckung der Spargeldämme wird funktionieren, so dass keine massiven Einschnitte bei den Erntemengen zu erwarten sind. “

Nachfrage nach Grünspargel

Laut der AMI lag der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei weißem Spargel, auch Bleichspargel genannt, im vergangenen Jahr bei 85 Prozent, bei Grünspargel bei 6 Prozent. Bleichspargel ist eine der wenigen Gemüsearten, die zu diesem hohen Grad in Deutschland erzeugt und auch verzehrt werden. Der Anteil der grünen Stangen an den Einkaufsmengen der Privatkunden und -kundinnen ist im vergangenen Jahrzehnt in Deutschland von knapp 6 Prozent (2012) auf knapp 17 Prozent (2021) gestiegen, Tendenz steigend. Die Nachfrage nach weißem und grünem Spargel stand 2021 somit im Verhältnis von 83 Prozent weißem Spargel zu 17 Prozent grünem Spargel und verschiebt sich damit im Vergleich zu 2020 um zwei Prozentpunkte zugunsten des Grünspargels.