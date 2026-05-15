Eins werden mit der Umgebung – in der Tierwelt ist das oft ein Mittel zum Schutz. In Karlsruhe zeigt eine Ausstellung, wie sich die Natur in dieser Hinsicht entwickelt hat.

Tiere sind in der freien Natur ihren natürlichen Fressfeinden ausgesetzt. Säugetiere, Vögel und Reptilien, aber auch Wirbellose wie Insekten schützen sich vor diesen Feinden, indem sie sich nahezu unsichtbar machen. Sie verschmelzen mit der umgebenden Landschaft. Durch Musterung oder Tarnfarben passen sie sich der Umgebung an. Aber auch Raubtiere tarnen sich, um von ihrer potenziellen Beute so spät wie möglich entdeckt zu werden. Die Natur hat im Laufe der Evolution auch die saisonale Tarnung entwickelt, etwa beim Alpenschneehuhn, Hermelin und Schneehasen, deren Äußeres sich im Winter weiß färbt. Alle diese Facetten zeigt die Fotoausstellung „Tarnen & Täuschen“ im Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört. Die Naturfotografen-Familie Hofmann aus Kempten im Allgäu verdeutlicht mit ihren Aufnahmen, wie spannend, faszinierend und manchmal schier unglaublich die Tarnung und Täuschung in der Tierwelt ist. Ergänzend finden sich in der Schau eine Tierstimmen-Station, ein Memory und eine Malwand. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis zum 20. September (dienstags bis freitags, 12 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr) zu sehen.