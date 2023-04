Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plastik ist allgegenwärtig. Dies liegt auch an den langen Abbauprozessen, die mehrere Jahrzehnte dauern. Allein acht Millionen Tonnen Plastikmüll landen jährlich in den Ozeanen und gefährden Mensch und Tier. An der Dualen Hochschule Karlsruhe wird an einer biologisch abbaubaren Alternative zu den Kunststoffen gearbeitet, die auch vom Verbot von Einweg-Plastik ab dem kommenden Jahr profitieren will.

„Mit Plafco können wir viele Plastikprodukte ersetzen“, sagt Jukka Valkama überzeugt. Der Professor für Papiertechnik an der Dualen Hochschule hat vor fünf Jahren