Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die See bei Palermo war stürmisch und es gab technische Problem. Dem studentischen Team der Hochschule Karlsruhe (HKA), das mit zwei selbstgefertigten Segelbooten aus nachhaltigen Materialien am 1001 VelaCup teilnahm, blieb nichts erspart. Am Ende der Woche freuten sie sich trotzdem über gute Platzierungen.

Das 30-köpfige Team „ecosail“ der HKA hatte wegen der Corona-Pause gleich zwei Boote am Start, ein Leichtbauboot sowie ein Hydrofoil-Boot. Durch die Hydrofoil-Technik hebt das Segelboot