Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Fall Tönnies zog Kreise: nachdem die ersten Corona-Infektionen in den Werken auftraten, gerieten auch andere Fleischwerke in den Fokus. Im August erließ der Südwesten eine eigene Corona-Verordnung. Zeitgleich forcierte die Bundesregierung ein Verbot der umstrittenen Werkverträge. Und auch in den Unternehmen in Baden-Württemberg hat sich seither was getan.

Die Häufung von Corona-Fällen in Schlachtbetrieben führte vergangenes Jahr zu starker Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Um die schon seit Jahren immer