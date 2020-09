Die fünfte und vorerst letzte Pop-Up-Radspur hat ein Bündnis Karlsruher Verkehrs- und Umweltgruppen kürzlich in der Hans-Thoma-Straße in der Innenstadt eingerichtet. Das heißt: Für einen halben Tag blieb vor dem Landgericht von zwei Spuren eine Spur dem Radverkehr vorbehalten.

Mehrere Initiativen wie der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Fossil free, Verkehrsclub Deutschland (VCD) Critical Mass, Fridays for Future und Greenpeace wollten so auf eine künftige Priorisierung des Radverkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehr aufmerksam machen. „Die Flächen im Verkehr gilt es neu zu verteilen. Bisher gibt es ein Ungleichgewicht zu Ungunsten des Radverkehrs“, sagte Karsten Kilian von der örtlichen Greenpeace-Gruppe und Initiator der Aktion. „Wir brauchen bessere Luft und mehr Sicherheit für unsere Kinder, die Rad fahren“, fügte Joachim Weiß vom ADFC Karlsruhe hinzu.

Große Sicherheitsprobleme

OB Frank Mentrup bedankte sich für die Aktion als Praxistest, ohne das gleich Bagger rollen. Gerade in Kreuzungsbereichen sah er oft Sicherheitsprobleme für Radfahrer. Da gelte es nachzubessern. „Wir möchten eine offene Diskussion. Der Individualverkehr soll nicht aus der Stadt ferngehalten werden, aber es soll auch nicht zu Lasten der klimafreundlichen Verkehrsteilnehmer gehen“, so Mentrup.

Letztlich gehe es um eine Balance. Am Ende entscheide das bessere Argument im Gemeinderat. Optimierungsbedarf sah der Rathauschef auf der Gegenseite, vis-à-vis des Landgerichts. „Der Zugang zur Kunsthalle dort ist nicht gut, hier gibt es zu viele Konflikte mit dem Verkehr. Den Eingangsbereich könnte man erweitern.“ Städtebaulich sah er dort Potenzial, ein breiteres Entrée mit mehr Fläche könne er sich vorstellen. Kritisch sah dagegen der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Tilmann Pfannkuch die temporäre Aktion.

Autofahrer haben Kaufkraft

„Wir sind gut aufgestellt und haben ein bestens ausgebautes Radwegnetz. Dieses sollten wir entsprechend weiterentwickeln. Wir sollten dabei den motorisierten Individualverkehr nicht gegen die Radfahrer ausspielen. Denn Autofahrer bringen Kaufkraft in die Stadt. Das sollten wir nicht vergessen.“

Zudem sei Karlsruhe laut ADFC-Radklimatest Deutschlands Fahrradstadt Nummer eins. Man solle generell nicht versuchen die Menschen umzuerziehen, fügte er hinzu. Pfannkuch sah zudem in den Diskussionen „viel Ideologie“ im Spiel. Gerade in der Hans-Thoma-Straße seien viele Studierende und Jugendliche auf Rädern unterwegs, so die Vertreter der Umweltverbände, warum gerade dieser Abschnitt ausgewählt wurde. Speziell die Straßengestaltung stadteinwärts sei äußerst unbefriedigend, weil sich die Radfahrer dabei ungeschützt in den Verkehr mischten. Immer wieder zeigten Pedaleure bei der mit Hütchen abgetrennten Fahrbahn für Radfahrer den hoch gestreckten Daumen, um so ihre Zustimmung zur Aktion kundzutun.