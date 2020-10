Ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Zimmerbrand in der Akademiestraße entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Zeugin war auf den Alarm eines Rauchmelders im Nachbarhaus aufmerksam geworden. Die alarmierte Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften bereits fünf Minuten später vor Ort und verhinderte Schlimmeres. Ein Vorhang war in Brand geraten und Rauch quoll aus dem dort gekippten Fenster. Vorsorglich hatten die Wehrleute andere Bewohner aus dem Haus gebracht. Weitere Ermittlungen zur Brandursache dauern seitens der Kriminalpolizei noch an.