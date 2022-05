Acht ausgemusterte, aber voll funktionsfähige Feuerwehrfahrzeuge, dazu ein Versorgungsfahrzeug und ein Reisebus, machten sich Freitag Abend von der Karlsruher Feuerwehrhauptwache aus auf in Richtung Ukraine. Ziel war Hrebenne im Landkreis Tomaszowski Lubelski, dem Partnerlandkreis von Freudenstadt, direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze.

Dort wurden die Fahrzeuge dann am Sonntag über die Grenze gebracht und der Berufsfeuerwehr Lviv (Lemberg) übergeben. Die Feuerwehr Lviv hatte seit Kriegsbeginn einen Großteil ihrer Fahrzeuge in umkämpfte Gebiete geschickt und war deshalb hoch erfreut über den „Nachschub“ aus Deutschland. Die Idee für diese Aktion kam aus Freudenstadt, das schon mehrere Hilfskonvois in Richtung Ukraine geschickt hatte. Der dortige Kreisbrandmeister Frank Jahraus hatte bei Feuerwehren in der Region angefragt und die Aktion anschließend koordiniert.

„Wir haben sofort reagiert und die in Frage kommenden Fahrzeuge ans Rathaus gemeldet“, berichtet Karlsruhes Feuerwehr-Kommandant Florian Geldner. Und auch im Rathaus ging es flott. „Wir haben sofort zugestimmt“, bestätigt Bürgermeisterin Bettina Lisbach.

Eigentlich sollten die ausrangierten Fahrzeuge auf dem Gebrauchtmarkt für rund 25.000 Euro verkauft werden, jetzt wurden sie zur Spende an die Ukraine umdeklariert. Weitere Fahrzeuge kamen aus dem Landkreis Karlsruhe und dem Enzkreis hinzu. Ganz ohne Hürden liefen die Vorbereitungen natürlich nicht, jede Menge Papierkram musste erledigt werden, wie der aus Linkenheim-Hochstetten stammende Jahraus bestätigte.

„Ausfuhrgenehmigung, Schenkungsurkunden und Zollpapiere waren nötig“, der Weg über die EU-Außengrenze sei durchaus aufwendig. Knapp drei Wochen dauerte es deshalb von der ersten Idee bis zur Abfahrt in Richtung Ukraine. Die Feuerwehrfahrzeuge entsprechen zwar nicht mehr den hohen deutschen Standards, doch sie sind allesamt voll funktionsfähig und einsatzbereit, wie der leitende Branddirektor der Karlsruher Berufsfeuerwehr, Markus Pulm, an seinem letzten Arbeitstag ausdrücklich betont. „Wir schicken ja keinen Schrott da rüber.“

Konvoi enthielt weitere Hilfsgüter

Die erste Fahrtetappe dauerte rund 24 Stunden, unterbrochen nur durch Tankstopps und Fahrerwechsel. Am Sonntag ging es dann über die Grenze – unterwegs waren noch zwei Feuerwehrfahrzeuge aus Niedersachsen hinzu gestoßen – so dass insgesamt zehn Einsatzfahrzeuge, darunter zwei Drehleitern, übergeben werden konnten. Nach einer mehrstündigen Schulung der ukrainischen Kollegen sollte es dann noch am selben Tag zurück nach Polen gehen und von dort mit dem Reisebus eines Busunternehmens aus dem Landkreis Freudenstadt weiter nach Deutschland.

Das Land Baden-Württemberg nutzte den Konvoi übrigens, um im Rahmen seines Soforthilfeprogramms 300 Paar Schutz- und Sicherheitsstiefel, 100 Notfallrucksäcke sowie 300 Handlampen mit auf die Reise zu schicken.