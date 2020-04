Gleich zweimal musste die Karlsruher Feuerwehr am Donnerstag, 23. April, ausrücken, um Tiere in Not zu retten, teilt Branddirektor Markus Pulm mit. Beim ersten Einsatz musste ein Waschbär aus einem Auto befreit werden. Er war mit einem Auto kollidiert und wurde dabei zwischen Frontschürze und Kühlergrill eingeklemmt. Um den Waschbär zu befreien, demontierten die Feuerwehrleute die Frontschürze des Fahrzeugs. Danach konnte das Tier rückwärts aus dem Spalt herausgezogen und befreit werden. Der augenscheinlich unverletzte Waschbär dankte seinem Retter, indem er ihm immer wieder in die Hand biss. Ein Biss war so kräftig, dass der Feuerwehrmann durch die Schutzhandschuhe hindurch eine blutige Wunde erlitt und daraufhin im Krankenhaus eine Spritze gegen Tollwut bekam. Der Waschbär wurde in einem Käfig verstaut und von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen.

Beim zweiten Einsatz stürzten sieben Entenküken über einen Ablauf an einem Ententeich in einen Schacht, aus dem sie sich wegen des niedrigen Wasserstandes nicht mehr selbst befreien konnten. Passanten wurden auf die aufgeregte Entenmutter und die Notlage der Küken aufmerksam. Die Feuerwehrleute öffneten den Schieber und holten die Küken aus dem Schacht heraus. Danach warteten sie geduldig, bis die Mutter, die sich zwischenzeitlich von der Einsatzstelle entfernt hatte, zurückgekommen war. Glücklich wieder vereint, konnte die Familie ihren Tagesausflug auf der Alb fortsetzen.