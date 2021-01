Glücklicherweise kein Personenschaden entstand bei einem Brand in Mühlburg am Mittwochmorgen, meldet die Polizei Karlsruhe. Der Schaden geht in die Tausende.

Aus bislang nicht geklärter Ursache brannte am Mittwoch, gegen 8 Uhr, eine Zweizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hardtstraße. Eine Nachbarin hatte den Brand wahrgenommen und die Rettungskräfte verständigt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Der Wohnungsinhaber war nicht in der Wohnung. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.