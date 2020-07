Die historischen Festungs- und Verteidigungsanlagen beiderseits des Oberrheins, die wie andere touristische Ziele auf Grund des „Lockdowns“ für einige Zeit geschlossen waren, haben nun eine „vorsichtige“ Wiedereröffnung eingeleitet. Zu den Objekten, die inzwischen auch immer bei gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten, gehören zum Beispiel die nordelsässischen Bauwerke der Maginot-Linie (unter anderem „Le Four a Chaux“ in Lembach, das „Musee de l’Abri“ und die Kasematten in Hatten), der französische Kommandobunker Hornisgrinde im Nordschwarzwald oder der Natobunker bei St. Martin.Für Besucher dieser Anlagen gelten die üblichen Corona-Regelungen; teilweise ist eine Voranmeldung erforderlich.

INFO

Eine Liste der geöffneten militärhistorischen Bauwerke ist über die Website der Touristikgemeinschaft Vis-à-Vis erhältlich: https://vis-a-vis-pamina.eu/aktuelles