Im Artikel „Wird Rheinhafen zu Abfall-Reste-Rampe?“ vom 19. November wurde die Firma Schleith versehentlich falsch geschrieben. Der Hauptsitz von Schleith ist in Waldshut-Tiengen; eine weitere Zweigstelle gibt es in Karlsruhe-Rintheim. Die Schleith-Tochter, um die es in dem Artikel ging, die Firma „BLU“ Karlsruhe hat ihren Sitz im Karlsruher Rheinhafen.