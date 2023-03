Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Pannen in knapp neun Wochen – so die Bilanz des Tunnelbetriebs der Karlsruher Stadtbahn. KVV-Chef Alexander Pischon nimmt es sportlich und meint, es hätte schlimmer kommen können. Es dauert, bis die komplexe Technik korrekt eingestellt ist.

Kaum war der Karlsruher Stadtbahntunnel am 11. Dezember vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden, schon leuchteten erstmals die Stoppsignale. Am 14. Dezember, nur drei Tage nach Betriebsbeginn,