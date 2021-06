Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden am kommenden Mittwoch den Streckenabschnitt in der Brauerstraße wieder in Betrieb nehmen. Somit können ab dem 30. Juni die Trambahnen der Linie 2 wieder regulär zwischen den Haltestellen Arbeitsagentur, ZKM, Ebertstraße und Hauptbahnhof verkehren.

Das teilten die VBK am Montagabend mit. Der Schienenersatzverkehr (SEV), der für die Fahrgäste temporär eingerichtet worden war, werde dann wieder eingestellt. Im Stadtgebiet könne man nun wieder nahezu das reguläre Fahrplanangebot auf der Schiene anbieten. Einzig der Streckenabschnitt zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen-Nord sei noch nicht für Bahnverkehr freigegeben.

Nach intensiven Reinigungsarbeiten an den verschmutzten Schienen und Weichen in der Brauerstraße in den vergangenen Tagen, liefen aktuell nur noch einige Restarbeiten. Deutliche Fortschritte hätten die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in den vergangenen Tagen auch bei der Reinigung der beschädigten Tram- und Stadtbahnen gemacht. Durchschnittlich ein bis eineinhalb Fahrzeuge pro Tag könnten von den Spezialfirmen pro Tag per Trockeneis-Bestrahlung gereinigt und anschließend wieder im Fahrbetrieb eingesetzt werden.

Rund 50 Bahnen waren beeinträchtig

Rund 50 Bahnen waren durch die herausgelöste Bitumen-Vergussmasse vor knapp zwei Wochen im Bereich der Radreifen und Drehgestelle verklebt worden und standen daher nicht für den Fahrbetrieb zur Verfügung. Inzwischen, so die VBK, konnte gut die Hälfte dieser Bahnen gereinigt und wieder auf die Strecke geschickt werden. „Wir hoffen, dass uns bis Ende nächster Woche der größte Teil unserer Flotte wieder zur Verfügung steht“, sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK und AVG. Dennoch könne es auch in den kommenden Tagen weiterhin zu Kapazitäts-Einschränkungen beim Bahnverkehr der VBK und AVG kommen.

Abschnitt Klinikum-Knielingen-Nord noch gesperrt

Nach wie vor gesperrt bleibe bis auf Weiteres der Streckenabschnitt zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen-Nord. Da hier der Verschmutzungsgrad durch die herausgelöste Bitumen-Vergussmasse besonders stark sei, dauerten die Reinigungsarbeiten in diesem Teil des Karlsruher Schienennetzes auch noch die nächsten Tage an. In diesem Abschnitt werde auch der Ursprung für die Probleme mit dem Vergussmaterial vermutet. Deshalb sicherten die VBK zusammen mit Sachverständigen parallel zur Gleisreinigung gerichtsfeste Beweise. Diese würden auch als Grundlage für die Arbeit von externen Gutachtern benötigt. Bis all diese Arbeiten abgeschlossen und die Strecke wieder für den Bahnverkehr freigegeben ist, verkehrten weiterhin Busse zwischen Knielingen-Nord und der Moltkestraße. Die Stadtbahnen der AVG verkehrten bereits seit dem 24. Juni wieder regulär.