Die Stimmung bei den Fasnachtern in der Region ist im Keller. Während man beim Faschingsauftakt zur neuen Kampagne am 11.11. bei den Gesellschaften und Vereinen noch vorsichtig optimistisch war, ist angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie Ernüchterung eingekehrt.

Nach dem Ausfall der letztjährigen Kampagne steht hinter vielen Veranstaltungen in diesem Jahr ein dickes Fragezeichen. Angesichts steigender Inzidenzzahlen und durch die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln wird es 2022 mit großer Wahrscheinlichkeit keine Prunksitzungen in bekannter Form geben.

Die Bruchsaler Kultfigur Graf Kuno vom Kraichgauland alias Heimfried Werner ist traurig über die aktuelle Situation, hat jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben und sagt: „Die heiße Phase der Fastnacht ist wieder relativ spät im Jahr. Falls sich die Situation ändert und zum Guten wendet, sollte man vorbereitet sein.“

Derzeit ist der Umzug in Karlsruhe noch geplant

Der Faschingsumzug in Bruchsal ist zwar abgesagt, doch man will am Fastnachtsonntag zumindest mit einer Abordnung und mit Abstand an einer Umzugsstraße Präsenz zeigen und der Bevölkerung signalisieren: „Wir sind noch da!“. Das schöne Brauchtum Karneval und Fastnacht dürfe nicht auf der Strecke bleiben. Einen weiteren, wichtigen Aspekt führt Graf Kuno ins Felde: Durch die Pandemie habe man, was auch auf etliche Sportvereine zutrifft, schon viele Kinder und Jugendliche, die mittlerweile andere Interessen entdeckten, verloren. In Karlsruhe sieht man das ähnlich. Michael Maier, Präsident des Festausschuss Karlsruher Fastnacht: „Wir müssen den Nachwuchs bei der Stange halten und im Hintergrund weiter planen“. Nach derzeitigem Stand finden sowohl der Gaudiwurm am Fastnachtssonntag in Durlach, als auch der Karlsruher Umzug am Fastnachtsdienstag, 1. März, statt. Für die anberaumten Prunksitzungen der rund zwei Dutzend zusammengeschlossenen Vereine, sieht es hingegen düster aus. „Leider wird im Moment von den Vereinen eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt“, teilt Maier mit.

Man könne die Vorgaben nicht umsetzen. Alles sei jedoch im Fluss und man arbeite mit einem Plan B, lasse alles offen was gesetzlich und vernünftig machbar sei. Falls alle Stricke reißen, gibt es in der Fächerstadt auch die Idee, im Freien, vielleicht auf dem Marktplatz, zumindest einen Narrenbaum zu stellen und Präsenz zu zeigen. Zudem seien die online durchgeführten Sitzungen im Internet vor Jahresfrist sehr gut angenommen worden.

Prunksitzungen wird es wohl keine geben

Mario Decker, Präsident des Narrenkreises Bruchsal, hatte kürzlich eine Versammlung mit allen Mitgliedsvereinen rund um Bruchsal anberaumt. „Jeder Verein hat im Moment die gleichen Sorgen und Probleme“, so der langjährige Präsident der Neudorfer KG. Man müsse jetzt die weitere Entwicklung abwarten, wobei die meisten Gesellschaften beim Thema Prunksitzung bereits abgewunken haben. „Eine Sitzung ist, was das Hygiene- und Sicherheitskonzept anbetrifft, für einen einzelnen Verein auch aus Kapazitätsgründen nicht zu schultern“, heißt es. Die Pflege des Brauchtums und die Aufrechterhaltung dieser Tradition ist den Fastnachtern jedoch wichtig. Man hatte eine gemeinsame Sitzung aller zusammengeschlossenen Vereine, die im Bruchsaler Bürgerzentrum über die Bühne gehen sollte, ins Auge gefasst, doch diese ist inzwischen gestrichen.

Noch vor Wochen hatte es aus Stuttgart geheißen, dass Fastnacht und Karneval in dieser Saison nicht noch einmal ausfallen solle. Das baden-württembergische Sozialministerium hatte sich in einem Gespräch mit den Narrenverbänden sowie dem Städte- und Gemeindetag zu den Rahmenbedingungen ausgetauscht, die das gesellige Feiern möglich machen könne. Die Grundlage dafür sind die bestehenden Corona-Regelungen und Hygienevorgaben.

Löwenfeier soll stattfinden

Auch die „Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine - zweitgrößter Landesverband in Deutschland mit insgesamt 372 Mitgliedsvereinen in Nord- und Mittelbaden, sowie der Vorder- und Westpfalz – hatte die Entscheidung des Landes „ganz ausdrücklich“ begrüßt. Sie plant die „Feier des Goldenen Löwen“, bei der am 8. Januar Jubilare geehrt werden , nicht wie sonst üblich in Speyer, sondern in Deidesheim, fest ein. Verbandspräsident Jürgen Lesmeister aus Ramstein: „Wir sind optimistisch. Die Fastnacht wird nicht abgesagt. Doch die Löwenfeier wird anders, als bisher ablaufen“. Im Verband habe man sich für die Corona-Schutzimpfung stark gemacht. Dietmar Beck aus Mannheim, Vizepräsident der „Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine“, hatte zuvor schon mitgeteilt, dass es keine Großveranstaltungen wie bisher geben wird. „Jeder Verein ist für sich selbst verantwortlich und trifft seine Entscheidungen nach den Vorgaben der Politik“. Nun liege es an den Vereinen die Gruppen aufzustellen, die den Anforderungen entsprechen. „Das wird sicher eine große Herausforderung für alle“, heißt es abschließend.