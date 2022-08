Drei Jahrhunderte Gartentradition: Von der fürstlichen Lust an exotischen Pflanzen über die eleganten Glashäuser des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen „grünen Oase“ mitten in der Großstadt reicht die Geschichte des botanischen Gartens.

Am Sonntag, 7. August, tauchen Gäste bei der Führung „Die grüne Oase in der Stadt“ um 14.30 Uhr in die Geschichte ein: Stadtgründer Markgraf Karl Wilhelm war ein leidenschaftlicher Pflanzensammler und der Schlossgarten verfügte über genug Glashäuser, um die empfindlichen Exoten durch die rauen Winter zu bekommen. Heute ist der Garten zu eine Oase mitten in der Stadt geworden. Alte Bäume, oft von exotischer Herkunft, prägen das Freigelände. Preis für Erwachsene 9 Euro, Kinder 4,50 Euro.

Tour in die Grabkapelle

Eine Entdecker-Tour durch die großherzogliche Grabkapelle gibt es ebenfalls am Sonntag, 7. August um 14 Uhr und um 15.30 Uhr. Familien mit Kindern ab sechs Jahren erhalten einen Einblick in das Innere. Die 45-minütige Tour durch das Kleinod zeigt die Höhepunkte von Architektur und Ausstattung. Zum Abschluss geht es sogar hinunter in die Gruft: Hier haben 17 Mitglieder des Hauses Baden ihre letzte Ruhe gefunden. Für die Begehung empfiehlt sich wärmere Kleidung und trittsicheres Schuhwerk. Preis für Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro.

Info

Für die Führungen ist eine Anmeldung unter 06221 6588815 erforderlich.