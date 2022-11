Nach anstrengenden Corona-Jahren sind die Schausteller wieder zurück in der Fächerstadt. Die Herbstmess auf dem Messplatz ist die letzte Station für sie vor der Winterpause.

Noch bis Montag ist die bunte und laute Jahrmarktswelt täglich ab 14 Uhr sowie sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr für die Besucher geöffnet. Dieses Mal trumpft die traditionelle Herbstmess mit zahlreichen Neuheiten auf, wie die Veranstalter mitteilen. Insgesamt verwandeln knapp 90 Fahr-, Belustigungs-, Spiel- und Imbissgeschäfte den Messplatz in einen riesigen Vergnügungspark. Mit dabei sind neben den Klassikern wie Wilde Maus, Autoscooter, Break Dance, Shake, Riesenrad und Wellenflieger auch einige Neuheiten.

Familientag am Donnerstag mit Ermäßigungen

Nervenkitzel pur verspricht beispielsweise „Eclipse“, eine knapp 50 Meter hohe Überkopfschaukel, die mit 90 Stundenkilometern ihre Insassen rotieren lässt. Ebenfalls spektakulär klingt das Überkopffahrgeschäft „Salto Mortale“ und die Schaukel „Hip Hop Fly“. Außerdem dürfen sich die Jahrmarktfans unter anderem auf das Laufgeschäft „Aprés Ski Party“, das „Monsterhaus“ und den Glas-Irrgarten „Happy Hour“ freuen. Auch für kleiner Kinder gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, wie die Veranstalter betonen. Für die Gastronomie auf der Mess sorgt das Festzelt beim „Metzger Wirt“ und viele Imbissstände auf dem Platz.

Neben den actiongeladenen Fahrgeschäften und dem bunten Jahrmarkttreiben kommt das Rahmenprogramm nicht zu kurz: Live-Musik und Unterhaltung gibt es ebenfalls im Festzelt bei freiem Eintritt.

Am Donnerstag, 3. November ist Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Geschäften. Am Freitag, 4. November, ist ab 18 Uhr der Partytag mit Gaudi Harry im Festzelt angekündigt. Der Eintritt ist frei.

Musikfeuerwerk zum Abschluss am Montag

Am Sonntag, 6. November wird am 11 Uhr der Frühschoppen mit Weißwurst-Essen im Festzelt angeboten. Von 13 bis 17 Uhr können sich Kinder zudem kostenlos schminken lassen. Am Montag, 7. November, endet die Karlsruher Herbstmess mit dem traditionellen Musikfeuerwerk, das für 20 Uhr angekündigt ist. Für die Schausteller geht es dann in die Winterpause.

Info

www.karlsruhe.de unter Veranstaltungen/Termine. Die Veranstalter weisen darauf hin, für die An- und Abreise zur Karlsruher Herbstmess öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.