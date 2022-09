Trotz Platz 1 im Ranking der „Fahrradfreundlichsten Stadt über 200.000 Einwohner“, einer Umfrage des ADFC von 2020, will eine Initiative die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessern. Was steckt dahinter dem Bürgerbegehren?

Wer von Wörth-Maximiliansau aus mit dem Rad über die Rheinbrücke weiter in Richtung der Karlsruher Innenstadt entlang der B10 fahren will, hat es stellenweise nicht leicht. Wenn Stau ist, fahren viele Motorroller auf dem Radweg. Aber auch sonst muss man als Radler aus der Südpfalz die Augen offenhalten, um nicht unter die sprichwörtlichen Räder zu kommen. Vor allem an der Brücke, die zur MiRO-Raffinerie führt, donnern die Tanklaster mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit über die Rad- und Fußweg-Übergänge.

Mit Note 3 auf Platz 1 gelandet

Diesen Bereich hat die Initiative jedoch nicht überhaupt nicht im Blick – für diesen Abschnitt der Straße ist nämlich der Bund, und nicht die Stadt Karlsruhe zuständig. Mit einem Bürgerbegehren kann man nur kommunale Entscheidungsträger zum Handeln bringen. Immerhin hat der „Fuß&Radentscheid Karlsruhe“, so heißt die Initiative, die vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club und Fridays for Future Karlsruhe, sowie weiteren kleinen Initiativen unterstützt wird, den weiteren Verlauf des Fuß- und Radwegs im Blick: Die Strecke vom Ortseingang Knielingen über den Entenfang bis nach Durlach gilt für die Initiatoren als eine von zwei Haupt-Radrouten, die es zu verbessern gilt.

Doch sind die Fuß- und Radwege in der Fächerstadt, wie die Umfrage des ADFC zeigt, nicht schon recht gut? „Das Niveau ist nur befriedigend“, sagt Sprecher Michael Reichert und weist damit darauf hin, dass Karlsruhe mitnichten ein 1, sondern eine 3,1 bekommen hat. „Karlsruhe ist nur die Nummer 1, weil andere Städte schlechter abgeschnitten haben“, meint Reichert lakonisch, „zudem sind die Fuß- und Radwege in Karlsruhe nicht für alle zwischen 8 und 80 Jahren geeignet“.

Wenn es ein Bürgerentscheid mit den Forderungen der Initiative geben soll, müssen 14.000 der 200.000 wahlberechtigten Karlsruherinnen und Karlsruher mittels Unterschrift dafür sein. Der Start der Unterschriften-Sammlungsaktion sei noch für September geplant, teilt Reichert mit.

Initiative hofft auf politische Unterstützung

Mit der Durchführung des Begehrens wird es also dieses Jahr sicherlich nichts mehr werden. Aber es kann auch gut sein, dass trotz ausreichend eingeholter Unterschriften keine Abstimmung stattfindet. Denn im Kalkül der Initiative ist auch enthalten, dass die Fraktion der Grünen im Karlsruher Gemeinderat mit einem positiven Unterschriften-Ergebnis die Forderungen viel einfacher als Gemeinderatsschluss durchsetzen kann.

Das würde dann die weitaus umständlichere Bürgerbefragung mittels Stimmzettel erübrigen. Aber wie viele Karlsruherinnen und Karlsruher dann tatsächlich für einen noch stärkeren Ausbau der Fuß- und Radwege in der Fächerstadt sind, das bliebe dann im Dunkeln.