Am Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen, das Elsass entlang des Rheins mit dem Fahrrad zu erkunden. Der zuständige Tourismusverband kündigt Workshops, Verpflegungsstände und ein Gewinnspiel an.

Am Samstag, 2. Juli und Sonntag, 3. Juli, können Ausflügler völlig frei und kostenlos die Reichtümer des Pays Rhénan mit dem Fahrrad entdecken, heißt es in der Ankündigung. Zwei Fahrradtouren sind dafür ausgeschildert, die entweder einzeln oder auch kombiniert unter die Räder genommen werden können. Die Nordschleife ist 33 Kilometer lang, die Südschleife 30 Kilometer.

Verpflegung in den Dörfern

Die Nordschleife führt durch die Ortschaften Roeschwoog, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Stattmatten, Dalhunden und Drusenheim. Die Südschleife wird durch Drusenheim, Herrlisheim, Offendorf und Gambsheim führen. Beide Touren führen ein gutes Stück am Rheinufer entlang.

Die Strecke können die Radler am Fahrradfest „Fête du Vél'eau“ natürlich frei wählen: Es ist also möglich, an einem beliebigen Stand in einer der teilnehmenden Gemeinden zu starten und zu enden. Die Teilnehmer können sich zudem eine Stempelkarte holen und Punkte sammeln, um an einer Verlosung teilzunehmen. Auf der Strecke wird es mehrere Verpflegungspunkte geben, wie der Tourismusverband Pays Rhénan ankündigt.

