Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 9.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Ostring schwer verletzt worden. Der 81 Jahre alte Autofahrer fuhr nach den Feststellungen der Verkehrspolizei auf der Gerwigstraße in östlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Ostring wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kreuzenden 78-jährigen Radfahrers, der ordnungsgemäß auf dem Fuß- und Radweg entlang des Ostrings unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Zweiradfahrer gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und anschließend nach vorne auf die Fahrbahn geworfen. Mit Verdacht auf diverse Brüche wurde der Senior vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden veranschlagt die Polizei mit insgesamt 2200 Euro.