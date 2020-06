Dank aufmerksamer Zeugen wurde am Samstagvormittag ein Fahrraddieb in Karlsruhe-Durlach auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des Fahrrads. Der 42-jährige mutmaßliche Täter war gegen 8 Uhr am Vorplatz des Busbahnhofs in der Hauptbahnstraße unterwegs. Dort konnte er von Zeugen dabei beobachtet werden, wie er an einem am Busbahnhof abgeschlossen abgestellten Mountainbike das Kettenschloss aufbrach. Die Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Eigentümer des Fahrrads: 0721/49070.