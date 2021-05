Zwei Zeugen waren es, die die Polizei am Samstagnachmittag in die Lage versetzten, einen Fahrraddieb im Karlsruher Hauptbahnhof festzunehmen. Diebesgut sichergestellt, Eigentümer gesucht.

Gegen 15.45 Uhr am Samstag wurde über Notruf gemeldet, dass am dortigen Vorplatz ein Mann gerade vergeblich versucht habe, drei Fahrräder zu entwenden. Beim vierten Versuch sei es ihm dann gelungen, das Fahrrad zu stehlen. Den verständigten Polizisten gelang es dann anhand der guten Beschreibung, den 28-Jährigen in der Bahnhofshalle zu entdecken und festzunehmen. Das gestohlene Fahrrad hatte er zuvor unweit des Tatorts abgestellt. Es wurde bis zur Ermittlung des Eigentümers sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten dann nicht nur entsprechendes Aufbruchswerkzeug und ein Springmesser fest, sondern auch mutmaßliches Diebesgut. Darunter zwei Fahrradcomputer und eine abmontierte Bremsanlage.

Während der darauffolgenden Festnahme trat er einen der Beamten gegen die Brust. Wodurch er nun nicht nur der Anzeigen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen entgegensieht.

Wer Beschädigungen an seinem zu dieser Zeit am Bahnhofsplatz abgestellten Fahrrad bzw. Fahrradzubehör festgestellt hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt 0721 666-3411 melden.