Zum großen bundesweiten Fahrplanwechsel am 12. Dezember treten auf den Bus-, Tram und Stadtbahnlinien der Verkehrsunternehmen im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) zahlreiche Änderungen in Kraft. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung. Die sicher einschneidendste Veränderung vollzieht sich dabei in der Karlsruher Innenstadt, wo mit der Eröffnung des Stadtbahntunnels ein völlig neues Liniennetzkonzept in Kraft tritt. Dieses wirkt sich großflächig auch auf die Region aus. Der KVV rät allen Fahrgästen, vor der ersten Fahrt ab dem 12. Dezember, die elektronische Fahrplanauskunft unter www.kvv.de zu nutzen, um sich über eventuelle Änderungen zu informieren. Dort sind alle Neuerungen zur besseren Planung aufgelistet und können eingesehen werden.