Nach rund einem Jahr und aufwendiger Grundsanierung ist das Ausflugsschiff MS Karlsruhe im Mutterhafen zurück. Die Technik ist auf aktuellem Stand und das Fahrgastschiff neu gestylt. Die Kosten: rund 5,9 Millionen Euro. Zum Karlsruher Hafenfest vom 28. bis 30. Juni präsentiert sich die „Karlsruhe“ der Bevölkerung und lädt zu Rundfahrten ein.

Seit 1989 bietet die MS Karlsruhe Rundfahrten und Tagesausflüge unter anderem nach Speyer und Germersheim an. Rund 34.000 Menschen nutzten dieses Angebot jährlich. Das Schiff sei von Basel bis Koblenz einzigartig, erklärt die Chefin des Karlsruher Rheinhafens, Patricia Erb-Korn. Doch im vergangenen Jahr drohte das Aus. 34 Jahre Dauerbetrieb hatten ihre Spuren hinterlassen und auch neue technische Vorschriften waren nicht mehr einzuhalten. Eine Sanierung sei alternativlos gewesen. Andernfalls hätte das Schiff verkauft werden müssen und eine Neuanschaffung wäre sicher nicht erfolgt, so Erb-Korn.

Der Umbau fand in der Lux Monowerft bei Bonn statt. Zwar wären wohl rein technische Neuerungen ausreichend gewesen, es wurde aber entschieden, gleich dem ganzen Schiff, dessen Einrichtung noch den „Diskreten Charme der 80er-Jahre“ hatte, einen neuen Anstrich zu verpassen und alles zu modernisieren, erläutert Erb-Korn.

Farbe Blau dominiert

Auffällig ist sofort, dass die vorherrschende Farbe nicht mehr grün sondern blau ist. Theke und Küche wurden erneuert, die Theke am Oberdeck ist jetzt auch voll funktionsfähig.

Der Innenraum ist neu gestaltet. Die Sitze sind jetzt so angeordnet, dass ein Fahrgast am Fensterplatz nicht mehr drei Passagiere aufscheuchen muss, wenn er mal raus will. Außerdem sind die Sitze nicht mehr fest eingebaut, was die Reinigung erleichtert und Menschen, die im Rollstuhl sitzen, besser einen Sitzplatz finden lässt. Erneuert wurden auch die sanitären Anlagen und das Oberdeck.

Entscheidender als die Optik sind aber die technischen Neuerungen. So wird die MS-Karlsruhe jetzt von zwei neuen Motoren mit zusammen 800 PS angetrieben. Diese Leistung werde erbracht bei gleichzeitig rund 20 Prozent weniger Dieselkraftstoffverbrauch und deutlich besseren Abgaswerten, erklärt Schiffsführer Sascha Balzer. Warum bekamen wieder Diesel- und nicht Elektromotoren den Vorzug? „Die Strömung am Rhein ist für Elektromotoren einfach zu stark“, nennt der Kapitän den Grund. Allerdings seien die Motoren ohne große Umbauten „wasserstoffready“, sollte dieser Kraftstoff verfügbar sein, ergänzt Erb-Korn.

Schiff kann „auf dem Teller drehen“

Der neue Bugstrahlmotor dagegen ist elektrisch und wird von zwei neuen Generatoren angetrieben, die auch für Strom auf dem Schiff sorgen. Dieser neue, starke Antrieb erlaube ein leichteres und flexibleres Manövrieren, so Balzer. Neu sind auch die Propeller, die von Druck- auf Zugpropeller umgerüstet wurden. Sie können auf 360 Grad gedreht werden, sodass das Schiff im Stand wenden kann. „Man nennt das auf dem Teller drehen“, erklärt Balzer. Neu ist auch, dass es auf dem Schiff keimfreies Wasser gibt – in der Schifffahrt lange ein Manko.

Ein zweiter Maschinenraum und ein Fäkalienraum, der verplombt ist und dessen Inhalt nur im Hafen in die Kanalisation geleitet werden kann, sind weiter vorne eingebaut. Deren erhebliches Gewicht hält das Schiff leichter im Gleichgewicht und verbessert so die Fahreigenschaften.

Futuristische Brücke

Für den Kapitän ist natürlich die moderne Brücke das Glanzlicht. Sie erinnert ein bisschen an die Kommandozentrale eines Raumschiffs. Dennoch ist das Schiff mit wenigen Knöpfen und Hebeln zu steuern. Außerdem hat der Schiffsführer neben dem Sichtkontakt über zwei Bildschirme mithilfe von GPS und Kartensystemen immer den Überblick, wer gerade auf dem Rhein unterwegs ist. Auch sämtliche Funktionen, wie das Schließen der Schotttüren, werden von der Brücke aus zentral gesteuert. Und es gibt jetzt auch eine Fernwartungsantenne, um bei Störungen direkt zugreifen und einen Defekt analysieren zu können.

Kostenlose Schnupperrundfahrten

Die Sanierung hat etwa 5,9 Millionen Euro gekostet und lag mit rund 15.000 Euro leicht unter dem Kostenrahmen, berichtet Erb-Korn. Weil die MS Karlsruhe aufgrund der Sanierung zwei halbe Saisons (2023 und das erste Halbjahr 2024) nicht mehr unterwegs war, sei das Angebot für dieses Jahr zunächst unverändert geblieben, erklärt die für Marketing und Fahrten zuständige Nadine Bauer. Jedoch falle die Fahrt nach Straßburg bis auf weiteres weg, weil die Schleuse in Iffezheim Probleme habe und die in Gambsheim gerade saniert werde.

Die MS Karlsruhe ist übrigens für Betriebsfeste, Hochzeiten und andere Veranstaltungen zu mieten. Da seien allerdings alle Termine in diesem Jahr und viele im nächsten bereits gebucht, so Bauer. Beim Hafenfest vom 28. bis 30. Juni können Besucher kostenlose Schnupperrundfahrten mit der MS-Karlsruhe buchen.

Stichwort

Die MS-Karlsruhe fährt seit 1989 als Passagierschiff auf dem Rhein. Das Schiff ist 45,8 Meter lang, 10,50 Meter breit und fasst bis zu 600 Personen, wobei aus Sicherheitsgründen meist ein Limit von bis zu 500 Fahrgästen eingehalten wird. Der Tiefgang beträgt 1,35 Meter. Die Reisegeschwindigkeit stromabwärts liegt bei 20 bis 21 Kilometer pro Stunde, stromaufwärts, also gegen die Strömung, bei 10 bis 11 Kilometer.