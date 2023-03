Am Freitag findet der nächste globale Klimastreik statt. In Karlsruhe. In Karlsruhe findet die Veranstaltung von Fridays for Future um 12 Uhr auf dem Marktplatz zusammen mit der Gewerkschaft Verdi statt, die alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufruft, für mehr Lohn die Arbeit niederzulegen.

Der Demonstrationszug zieht vom Marktplatz über die Karl-Friedrich-Straße, die Kriegsstraße, die Sophienstraße, die Reinhold-Frank-Straße, die Kaiserstraße wieder zurück zum Marktplatz. Gegen 15.30 Uhr ist dort die eine Abschlusskundgebung geplant. Mindestens 3500 Menschen werden erwartet.

Schon seit Jahren sei die Klimakrise bekannt, so Fridays for Future in einer Mitteilung. Trotzdem verschieben die Regierungen ihre Klimaschutzziele immer weiter nach hinten. Aber die 1,5°-Grenze lasse sich nicht nach hinten verschieben. Schon jetzt, bei 1,2 °C globaler Erwärmung, leiden Millionen von Menschen, vor allem im globalen Süden, unter den Folgen der Klimakrise. „Wir können uns kein weiteres Grad erlauben und wir dürfen nicht immer weiter auf morgen hoffen“.

Mit Verdi, die natürlich auch für bessere Löhne der Beschäftigten streikt, demonstriere man gemeinsam für die Umsetzung der Verkehrswende. Der Erfolg des Neun-Euro-Tickets habe gezeigt, dass viele Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden. Die Verkehrswende sei für den Klimaschutz schon längst überfällig und könne nur umgesetzt werden, wenn die Beschäftigten im ÖPNV faire Arbeitsbedingungen und Löhne erhalten.

In der zweiten Verhandlungsrunde der Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hätten die Arbeitgeber nach langem Vorlauf ein völlig unzureichendes Angebot auf den Tisch gelegt, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung. Die Kundgebung von Verdi beginnt schon um 11 Uhr. Mit den Streiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die dritte Verhandlungsrunde findet vom 27. bis 29. März in Potsdam statt.

In Karlsruhe wird durch den Streik vor allem der öffentliche Nahverkehr betroffen sein. Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) teilt deshalb mit, dass es am Freitag „ganztägig auf sämtlichen Bahnlinien der VBK und der AVG zu massiven Einschränkungen und Fahrtausfällen. Fahrgäste werden gebeten, dies mit Blick auf Ihre morgige Reiseplanung zu beachten und gegebenenfalls auf Alternativen zum ÖPNV auszuweichen.“ Weitere Infos zu den Auswirkungen will die KVV auf ihrer Webseite veröffentlichen. Betroffen vom Streik werden auch die Karlsruher Bäder sein. Auch dort soll über die Homepage informiert werden.

Im Netz

Fridays for Future: https://fffka.de

Verdi: https://mittelbaden.verdi.de

ÖPNV: https://www.kvv.de

Bäder: https://www.ka-baeder.de