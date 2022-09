Die Karlsruher Bäderbetriebe veranstalten am Sonntag, 18. September, eine Woche nach Ende der Freibadsaison, das beliebte Hunde-Schwimmen im Rheinstrandbad Rappenwört.

Abkühlung an heißen Sommertagen, Spaß im kühlen Nass und dazu spannende Events machen einen perfekten Freibad-Sommer aus. Jedes Jahr erfreuen sich hunderttausende Besucherinnen und Besucher an den Schwimm- und Bademöglichkeiten in den Karlsruher Freibädern. Nur einer kommt jedes Jahr zu kurz: Der Hund.

Unter dem Motto „Für einen Tag ein SeeHund sein“ dürfen die Vierbeiner am Sonntag, 18. September, von 10 Uhr bis 17 Uhr, in das große und ungechlorte „SeeHunde-Becken“ – das Wellenbecken des Rheinstrandbads. Neben Schwimmspaß, Informations- und Tierbedarfsständen dürfen sich die Hunde zudem auf eine eigene Hundegastronomie freuen. Bei der letzten regulären Ausgabe des Hunde-Schwimmens im Jahr 2019 erfreuten sich knapp 1000 Tiere an der tierischen Planscherei.

Frauchen, Herrchen und Hund zahlen „pro Fuß & Pfote“ je einen Euro. Ganz wichtig: Frauchen und Herrchen müssen unbedingt an die Impfausweise, den Nachweis über eine bestehende Hundehaftpflichtversicherung und an die Marken der Vierbeiner denken.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Weitere wichtige Informationen rund um den Badespaß für die vierbeinigen Lieblinge finden Sie auf unserer Internetseite www.ka-baeder.de.