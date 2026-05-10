Tragfähiges Fundament für die Entwicklung des Tourismus in Karlsruhe – Fünf Leitziele geben künftig die Richtung der Tourismusarbeit vor

Aus Sicht der Verantwortlichen sind die Stärken der Stadt, auf die die neue Karlsruher Tourismusstrategie fußt, in verschiedenen Bereichen zu finden. Es ist neben einer lebendigen Kulturszene und der hohen Lebens- und Aufenthaltsqualität auch die starke Wissenschaft sowie die besondere Rolle Karlsruhes als Stadt des Rechts. Daraus leiten sie eine Vision ab, die die Strategie tragen soll. „Lebendige Kultur. Echtes Leben. Strahlende Zukunft.“ – das ist das Motto.

Die Strategie sei das Ergebnis eines intensiven und partizipativen Entwicklungsprozesses, hieß es bei der Vorstellung der neuen Ausrichtung. Sie integriere verschiedene Perspektiven aus Stadtgesellschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft und schaffe ein tragfähiges Fundament für die Entwicklung des Tourismus in Karlsruhe.

Der Hintergrund, vor dem die neue Tourismusstrategie entstanden ist, sind durchaus als Herausforderung zu sehen. Veränderte Reisegewohnheiten, steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, Digitalisierung aber auch ein intensiver Wettbewerb stellen Städte vor Aufgaben, die es zu lösen gilt.

Bereits Ende 2024 hatte die Erarbeitung – auch mit Blick auf diese Herausforderungen – der strategischen Grundlagen begonnen. Dabei ging es um eine breite Beteiligungsarbeit mit Wirtschaft, Politik und Stadtgesellschaft. „Tourismus ist für Karlsruhe weit mehr als ein Wirtschaftsfaktor. Er schafft Begegnungen, stärkt unsere Kultur und trägt zur Lebensqualität in der Stadt bei“, heißt es seitens der Stadt in einer Pressemitteilung zur Bedeutung des Tourismus.

Fünf Leitziele geben künftig die Richtung der Tourismusarbeit vor: Lebens- und Erlebnisqualität, Identifikation und Image, Zukunftssicherheit, Wertschöpfung und Wertschätzung. Die Leitziele sind mit konkreten Kennzahlen hinterlegt und ermöglichen es, so die Stadt Karlsruhe, Entwicklungen gezielt zu steuern und Erfolge messbar zu machen. Doch nach der Erarbeitung gelte es jetzt, die Tourismusstrategie mit Leben zu füllen, heißt es abschließend.