Nach der Corona-Zwangspause kündigt das Naturkundemuseum viele Veranstaltungen für die kommenden Wochen an. So macht es auch wieder bei der äußerst beliebten Karlsruher Museumsnacht (Kamuna) mit.

Denn die Kamuna ist zurück. Unter dem Motto „Geschichten hinter den Dingen“ sind Besucher am 6. August von 18 bis 24 Uhr in die verschiedenen Karlsruher Institutionen eingeladen. Bis zum 11. September läuft im Naturkundemuseum zudem die Landesausstellung „Neobiota – Natur im Wandel“, in der unter anderem der Frage nachgegangen wird, was sich eigentlich hinter Begriffen wie Neobiota, einheimische und invasive Arten und Rückkehrer verbirgt. Bis zum 18. September ist zusätzlich noch die Naturfoto-Ausstellung „Glanzlichter“ zu sehen.

Ebenfalls bis September kommen im vierteljährlichen Wechsel ausgewählte Objekte aus den Magazinen ans Tageslicht und werden in einer Sondervitrine präsentiert. Aktuell ist es das Riesenseeohr, das zu den ältesten Exemplaren der Conchyliensammlung - der Sammlung der Schalen von Weichtieren - gehört. Und es ist ein wahres Schmuckstück: Die Schale ist innen mit schillerndem Perlmutt bedeckt.

Pilzberatung immer montags

Immer montags, 17 bis 19 Uhr, während der Pilzsaison wird vom Museum aus eine Pilzberatung angeboten. Zusammen mit der Arbeitsgruppe Pilze des Naturwissenschaftlichen Vereins handelt es sich um ein kostenloses Angebot für private Pilzsammler. Das Naturkundemuseum kündigt im August mehrere Themenführungen durch die Landesausstellung an.

Außerdem Angebote speziell für Kinder: So wird am 9. und 11. August „Experimente: Elektrizität“ für Kids ab 5 Jahre angeboten. „Experimente: Farbe“ heißt es ebenfalls für Kinder ab 5 Jahren am 16. und 18. August. Der Kinderkurs „Wolf, Luchs & Co. – die Wilden kehren zurück“ findet an mehreren Termin im August statt. Und den „Forscherkurs: Vögel – perfekt ausgerüstet für ihren Lebensraum“ richtet sich an Kinder ab 9 Jahre und startet bereits am 14. Juli.

