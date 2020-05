Nach achtwöchiger Schließung kann der Zoo wieder seine Türen öffnen. Wenn auch zunächst behutsam mit maximal 2000 Besuchern gleichzeitig, wobei zunächst nur Besitzer einer Jahreskarte eingelassen werden.

„Es ist der erste Schritt zurück und wir freuen uns natürlich sehr“, sagt Zoo-Direktor Matthias Rheinschmidt und hofft, dass die behutsame Öffnung schon bald ausgeweitet werden kann. Geschlossen bleiben zunächst noch alle Tierhäuser, vor allem das Exotenhaus, die derzeit noch – ähnlich wie Museen – nicht geöffnet werden dürfen. Auch die Gondolettas werden zunächst nicht betrieben. „Das ist jetzt erst mal alles Theorie, wie das dann in der Praxis aussieht und was gelockert werden kann, wird man sehen“, müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden. Der Zoo hat jedenfalls zahlreiche Ideen entwickelt, wie ein Besuch des Stadtgartens trotz der weiterhin bestehenden Kontaktsperren und Abstandsregelungen möglich gemacht werden kann. Geholfen haben dabei auch die Sicherheitsexperten der Karlsruher Marketing- und Event GmbH, die mit dem Fest und den Schlosslichtspielen über reichlich Erfahrungen bei Veranstaltungen verfügen. So wurde ein Besucherleitsystem entwickelt und an Stellen, an denen mit erhöhtem Besucherinteresse gerechnet wird, wurden „Guckpositionen“ markiert, die den Abstand zwischen Besuchern gewährleisten sollen.

Vorfreude ist groß

Außerdem gibt es an mehreren Stellen Einbahnregelungen, beispielsweise rund um das Flusspferdegehege, wo Flusspferdbaby „Halloween“ seit einigen Wochen das Außengelände erkundet. Ein entsprechendes Video auf der Facebook-Seite des Zoos wurde schon mehr als 100.000 Mal angeschaut und auch andere Zoo-Videos kommen auf sechsstellige Klickzahlen. Die Sehnsucht der Zoofans scheint also groß zu sein – und auch die Tiere, vor allem die Schimpansen, Elefanten und Seelöwen, vermissen offensichtlich die Besucher.

Nur mit Voranmeldung

Zunächst werden aber nur die rund 38.000 Jahreskartenbesitzer eine Chance auf den Zoobesuch haben und auch die müssen sich zuvor anmelden. Um den zu erwartenden Ansturm zu kanalisieren, wird eine Online-Registrierung eingerichtet und es muss dann ein kostenloses Tagesticket ausgedruckt werden. Abgelaufene Jahreskarten können übrigens verlängert werden, neue werden erst wieder verkauft, wenn auch wieder Tageskarten verkauft werden.